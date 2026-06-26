Como ocurrió en Qatar y en cada rincón donde juega la Selección Argentina, miles de hinchas transformaron a Estados Unidos en una extensión futbolera del país. Sin embargo, detrás de la fiesta, los cantos y la ilusión de volver a ver campeón al equipo de Lionel Scaloni, aparece una preocupación que se repite en cada conversación: el precio de las entradas.

En una cobertura especial desde Dallas, Matías Ortellado, enviado especial de Mejor Informado al Mundial 2026, recorrió el Fan Fest y recogió los testimonios de los argentinos que llegaron para acompañar a la Scaloneta en una nueva aventura mundialista.

Entre banderas, camisetas, bombos y fotos con otros fanáticos, la emoción por estar cerca de la Selección se mezcla con el impacto económico que representa seguirla en suelo estadounidense.

Uno de los testimonios fue el de Julio Caro, un hincha que ya aseguró su presencia en los próximos compromisos de Argentina, aunque reconoció que el costo fue mucho más alto de lo esperado.

"Hemos pagado bastante caro. Estamos pagando locuras. Los valores que salieron oficialmente no son los que están cobrando actualmente", expresó mientras disfrutaba del ambiente mundialista en Dallas.

La situación se repite entre muchos de los simpatizantes argentinos. Algunos lograron comprar sus tickets a través de los canales oficiales de FIFA, pero otros debieron recurrir al mercado de reventa, donde los valores se dispararon hasta cifras difíciles de afrontar incluso para quienes planificaron el viaje con meses de anticipación.

Sebastián, un fanático llegado desde La Rioja, contó que viajó con la ilusión intacta, aunque con incertidumbre respecto a los accesos para los partidos.

"Conseguimos algunas entradas, pero carísimas. Vinimos con la adrenalina de seguir a Argentina hasta donde llegue", relató.

El fenómeno no sorprende. La presencia de Lionel Messi, el atractivo comercial del Mundial en Estados Unidos y la enorme demanda generada por los campeones del mundo hicieron que los precios alcanzaran cifras récord.

En otro tramo del recorrido realizado por Mejor Informado, Ricardo y Sandra coincidieron en que esta Copa del Mundo presenta una realidad muy diferente a la de torneos anteriores.

"La reventa está en precios prácticamente inaccesibles para una familia de clase media. Hicimos un enorme esfuerzo para venir y los valores son muchísimo más altos que en otros mundiales", explicaron.

Según relataron varios hinchas, algunas entradas que inicialmente tenían valores cercanos a los 700 dólares llegaron a ofrecerse en reventa por más de 3.500 dólares, una cifra que podría aumentar a medida que avance la competencia y Argentina continúe su camino en el torneo.

A pesar de todo, el entusiasmo permanece intacto. En Dallas, como en cada ciudad donde juega la Albiceleste, los argentinos siguen copando las calles, cantando, sacándose fotos y soñando con otra vuelta olímpica.

La cobertura especial de Mejor Informado permite mostrar la otra cara del Mundial: la de los hinchas que cruzan fronteras, gastan sus ahorros, recorren miles de kilómetros y hacen cualquier esfuerzo para estar cerca de la Selección.

Porque si hay algo que quedó claro en las calles de Dallas es que la pasión argentina sigue siendo una de las grandes protagonistas de la Copa del Mundo. Y aunque conseguir una entrada se haya convertido en una misión cada vez más complicada, el sueño de acompañar a la Scaloneta continúa más vivo que nunca.