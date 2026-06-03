La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y, además de la expectativa deportiva, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto cuesta ser hincha de la Selección argentina?

El torneo, que se disputará entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero con 48 selecciones y 104 partidos, pero también se perfila como el más costoso de la historia para los aficionados.

Entre vuelos internacionales, entradas, plataformas de streaming y camisetas oficiales, seguir al equipo de Lionel Messi representa una inversión que puede superar ampliamente varios millones de pesos para quienes sueñan con acompañar al seleccionado en suelo norteamericano.

Un Mundial récord en tamaño y costos

La Copa Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Será la primera edición organizada por tres países y también la más extensa en cantidad de equipos y encuentros.

La FIFA amplió el torneo de 32 a 48 selecciones, una decisión que incrementó la necesidad de sedes y logística. El campeonato se desarrollará en 16 ciudades, distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá.

Se estima que entre 5 y 7 millones de visitantes circularán por las distintas sedes durante el certamen, impulsando uno de los mayores movimientos turísticos asociados a un evento deportivo.

El viaje mundialista: la inversión más importante

Para los argentinos que planean seguir a la Selección en Norteamérica, el principal gasto será el transporte aéreo.

El debut argentino está previsto en Kansas, mientras que los otros partidos de la fase de grupos se disputarán en Dallas.

Según los valores relevados para junio de 2026, un vuelo en clase económica desde Argentina hacia Kansas o Dallas ronda los $4.498.370.

En caso de avanzar en el torneo, el recorrido podría incluir ciudades como:

Miami

Atlanta

Los Ángeles

Dallas (semifinales)

Nueva York (final)

Solo un vuelo interno entre algunas de estas sedes puede representar cientos de dólares adicionales por persona.

Entradas: el Mundial más caro de la historia

A los costos de viaje se suma otro factor clave: los tickets.

La Copa Mundial 2026 presenta los precios más elevados registrados en una cita mundialista.

Valores estimados por fase

Instancia Precio mínimo Precio máximo Fase de grupos USD 82 USD 100 Octavos de final USD 200 USD 600 Cuartos de final USD 342 USD 1.400 Semifinales USD 342 USD 2.672 Final USD 2.000 USD 6.730

Además, quienes opten por paquetes Hospitality deberán sumar al menos USD 1.000 extra por entrada, a cambio de servicios VIP y ubicaciones preferenciales.

¿Cuánto podría gastar un hincha que siga todo el camino de Argentina?

Si un fanático decidiera asistir a los tres partidos de fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final, el gasto solo en entradas podría superar fácilmente los USD 10.000, sin incluir vuelos, alojamiento, traslados ni comidas.

La cifra convierte al Mundial 2026 en un evento de difícil acceso para buena parte de los aficionados latinoamericanos.

Ver el Mundial desde casa: la alternativa más accesible

Frente a estos costos, muchos argentinos elegirán seguir el torneo desde sus hogares.

Las principales plataformas que transmitirán los partidos son:

DSports (DirecTV): $39.500

DGO: $35.200

Prime Video: $5.199

Flow: $38.300

Paramount+: $6.750

Disney+ Premium: $24.396

También habrá opciones gratuitas o incluidas dentro de otros servicios:

Telefe

TV Pública

TyC Sports

TyC Sports Play

Incluso contratando una plataforma paga durante todo el torneo, el gasto resulta considerablemente menor que asistir a un solo encuentro en Estados Unidos.

La camiseta oficial también exige esfuerzo económico

Otro símbolo del fanatismo es la camiseta de la Selección argentina.

La página de Adidas tiene distintos precios, dependiendo el modelo.

Los modelos oficiales para el Mundial 2026 muestran el crecimiento de una industria que ya trasciende lo deportivo y se integra al mercado de la moda.

Camiseta titular de Argentina

Versión jugador manga corta: $219.999

Versión jugador manga larga: $249.999

Modelo Messi: $179.999

Versión hincha manga corta: $149.999

Versión hincha manga larga: $179.999

Mujer: $139.999

Niño: $109.999

Camiseta alternativa

Los modelos alternativos mantienen valores similares y alcanzan hasta $249.999 en sus versiones premium.

A ello se suman shorts oficiales que oscilan entre $69.999 y $109.999.

Un negocio global impulsado por la pasión

La final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia fue seguida por más de 1.500 millones de personas, una dimensión que explica el enorme valor comercial del torneo.

El fútbol genera un ecosistema económico que involucra turismo, transporte, hotelería, televisión, plataformas digitales, indumentaria deportiva y patrocinadores.

El Mundial es, al mismo tiempo, una competencia deportiva y uno de los mayores negocios del entretenimiento global.

Qué significa este impacto para los argentinos

El Mundial 2026 llega en un contexto donde el costo de participar como espectador creció más rápido que en ediciones anteriores.

La consecuencia es una brecha cada vez mayor entre quienes pueden viajar para acompañar a la Selección y quienes seguirán el torneo desde Argentina.

Sin embargo, la demanda continúa siendo alta y se espera una importante presencia albiceleste en las distintas sedes norteamericanas, impulsada por la ilusión de conquistar el cuarto título mundial y lograr un bicampeonato que solo consiguieron Italia y Brasil.