El furor por el álbum del Mundial 2026 llegó a las aulas y derivó en una medida poco habitual. Un colegio privado de la provincia de Mendoza decidió pedir a las familias que los estudiantes no lleven figuritas ni álbumes a la escuela para evitar conflictos entre compañeros y distracciones durante el horario de clases.

La decisión fue adoptada por las autoridades del Colegio Nadino, una institución ubicada en la capital mendocina. La medida fue comunicada mediante un mensaje enviado por WhatsApp a madres, padres y tutores, donde se solicitó colaboración para impedir que los alumnos ingresen con sobres, álbumes o figuritas al establecimiento.

Según explicaron desde la institución, el problema dejó de limitarse a los recreos. Los docentes detectaron que los intercambios, negociaciones y conversaciones relacionadas con la colección se trasladaban a los horarios de clase, generando desconcentración, interrupciones y dificultades para sostener el desarrollo normal de las actividades pedagógicas.

Además, señalaron que los canjes comenzaron a provocar discusiones entre estudiantes. En algunos casos, maestros y directivos tuvieron que intervenir para mediar en conflictos surgidos por intercambios considerados injustos, figuritas extraviadas o desacuerdos entre compañeros.

Desde la escuela sostuvieron que el objetivo no es cuestionar la colección ni impedir que los chicos participen del fenómeno mundialista, sino evitar situaciones que interfieran con el normal funcionamiento de las clases y la convivencia escolar.

La decisión abrió el debate entre familias y docentes. Mientras algunos respaldaron la medida por considerar que ayuda a mantener la atención dentro del aula, otros sostuvieron que el intercambio de figuritas forma parte de una experiencia social que acompaña a cada Copa del Mundo y que podría canalizarse mediante actividades organizadas.

El fenómeno no es nuevo. Cada edición del Mundial genera un fuerte interés entre niños y adolescentes por completar los álbumes, intercambiar repetidas y conseguir las figuritas más difíciles. Sin embargo, en esta oportunidad, el entusiasmo por la colección terminó convirtiéndose también en un desafío para algunas instituciones educativas.