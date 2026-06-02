Cuando ruede la pelota en Estados Unidos, México y Canadá, no todos los futbolistas estarán defendiendo la tierra donde nacieron. El Mundial 2026 volverá a mostrar una tendencia cada vez más marcada en el fútbol moderno: jugadores que representan a selecciones vinculadas a sus raíces familiares, sus orígenes o procesos de nacionalización, en un fenómeno que refleja como pocos la globalización del deporte.

La Selección Argentina no es ajena a esta realidad. Entre los 26 convocados por Lionel Scaloni aparecen dos futbolistas nacidos fuera del país. Giuliano Simeone nació en Italia durante la etapa de su padre, Diego Simeone, en el fútbol europeo, mientras que Nico Paz vio la luz en España. Sin embargo, ambos eligieron vestir la camiseta albiceleste y buscarán dejar su huella en la máxima cita del fútbol mundial.

Pero lo de Argentina parece apenas un detalle al lado de otros casos mucho más impactantes. Una de las situaciones más llamativas del Mundial la protagoniza Marruecos, que contará con apenas un futbolista nacido en territorio marroquí. Los otros 25 integrantes de su plantel nacieron en países como Francia, España, Bélgica, Países Bajos, Italia o Canadá, aunque decidieron representar la tierra de sus familias.

La historia se repite en varios seleccionados africanos. Argelia, Túnez y Senegal presentan planteles con una enorme influencia de futbolistas nacidos en Europa. Muchos crecieron en academias francesas, belgas o neerlandesas, pero mantienen un fuerte vínculo cultural y familiar con los países de origen de sus padres.

La diversidad también atraviesa a los anfitriones. Canadá tendrá como una de sus grandes figuras a Alphonso Davies, nacido en Ghana, mientras que Jonathan David nació en Estados Unidos. Estados Unidos, por su parte, contará con jugadores nacidos en Inglaterra y Alemania, mientras que México sumará futbolistas nacidos en Estados Unidos, Argentina y Colombia.

Sudamérica tampoco escapa a la tendencia. Paraguay presentará jugadores nacidos en Argentina, Brasil y Uruguay. Ecuador contará con futbolistas nacidos en España y Argentina, mientras que Uruguay tendrá entre sus representantes al experimentado Fernando Muslera, nacido en territorio argentino.

Europa ofrece otros ejemplos de peso. Francia, una de las grandes candidatas al título, tendrá en su plantel a futbolistas nacidos fuera de sus fronteras, como Michael Olise, nacido en Inglaterra; Marcus Thuram, en Italia; y Brice Samba, en República Democrática del Congo. Croacia, en tanto, contará con jugadores nacidos en Alemania, Suiza y Bosnia.

Detrás de cada caso existe una historia diferente. Algunos eligieron el país de sus padres, otros el de sus abuelos y varios aprovecharon los cambios reglamentarios impulsados por FIFA en los últimos años, que flexibilizaron las condiciones para representar a una selección nacional.

Lejos de generar polémicas, el fenómeno se convirtió en una de las grandes características del fútbol moderno. En un Mundial que reunirá culturas de todos los rincones del planeta, las camisetas nacionales ya no siempre coinciden con el lugar de nacimiento. Y eso, más que una excepción, parece haberse transformado en la nueva regla del juego.