Neuquén entregó aportes económicos a clubes que participan de la Liga Federal de Básquet

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa entregó aportes económicos a seis clubes de la Provincia que participan de la Liga Federal de Básquet. Se trata de los clubes Independiente y Pacífico de Neuquén capital, Club Social y Deportivo Plottier y Centro Español de Plottier, Perfora y Petrolero Argentino de Plaza Huincul.

“Hoy entregamos un aporte a los seis clubes neuquinos que participan de la Liga Federal de Básquet masculino 2026, Independiente de Neuquén, Pacífico, Club Social y Deportivo Plottier, Centro Español, Perfora y Petrolero Argentino”, expresó Figueroa en su cuenta de X.

Y mencionó que “apostamos a un verdadero desarrollo federal del deporte, acompañando a cada institución aun cuando el contexto es difícil. En una Argentina que muchas veces mira poco al interior, en Neuquén decidimos defender lo nuestro y fortalecer la presencia de clubes de distintas localidades en competencias nacionales”.

Desde el comienzo de su gestión, Figueroa ponderó la importancia del respaldo económico a los clubes sociales y deportivos de la Provincia, como así también a los deportistas en la búsqueda de la profesionalización en las actividades físicas que lleven adelante.



