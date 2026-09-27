Muere el boxeador mexicano Arturo "Lobito" Torres a los 26 años

El boxeo mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento del boxeador mexicano Arturo “Lobito” Torres a los 26 años de edad. El púgil murió este domingo en las primeras horas de día, luego de permanecer una semana internado en coma inducido, consecuencia de un colapso sufrido tras perder su combate frente a Gilberto García en Mexicali, Baja California.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 19 de septiembre cuando transcurridos 2 minutos y 31 segundos del séptimo asalto, el árbitro Jaime Ortiz detuvo las acciones al evaluar que Torres estaba recibiendo un castigo excesivo.

La intervención del referí coincidió con la decisión del rincón del peleador, liderado por su propio padre, quien arrojó la toalla para poner fin al enfrentamiento. Tras decretar el nocaut técnico, el referí se acercó a abrazar a Torres, momento en el cual el deportista se desplomó sobre la lona y comenzó a convulsionar.

El personal médico ingresó de inmediato para brindarle primeros auxilios y trasladarlo de urgencia a un centro hospitalario de la ciudad, donde fue inducido al coma e intervenido quirúrgicamente. En declaraciones previas, su hermano Ángel había detallado que la cirugía resultó exitosa y que el coma buscaba proteger su recuperación, por lo que había esperanzas de su mejoría.

"En todo el traslado iba inconsciente. Lo pusieron en coma inducido para evitar que se esfuerce", explicó, pero a pesar de los esfuerzos médicos y de las expectativas de mejoría, el atleta no logró despertar.

Arturo Torres debutó en el terreno profesional en 2018 y a lo largo de su carrera registró un récord de 24 peleas, con un balance de 15 victorias, seis derrotas y tres empates.

El combate ante García representó la primera derrota antes del límite en su trayectoria, la cual terminó de forma trágica días después con la confirmación de su deceso por parte de sus familiares.