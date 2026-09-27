Sol de Mayo de Viedma perdió en los penales el partido desempate para no descender del Federal A ante Círculo Deportivo Otamendi después de haber igualado 1 a 1 en el tiempo regular, más la prórroga establecida en la cancha de Villa Mitre de Bahía Blanca.

El equipo dirigido por Duilio Botella tenía que ganar los últimos tres partidos para quedarse en la categoría y lo consiguió. Ganó los últimos dos de la Reválida y en el sur de la provincia de Buenos Aires llegó a la definición desde los doce pasos que se cerró 2 a 0 a su favor, luego que su arquero, Pedro Fernández, contuviera los 4 remates que intentó Sol de Mayo.

Pedro Fernández, el arquero de Deportivo Otamendi, atajó los cuatro penales que ejecutó Sol de Mayo en la definición por la permanencia en el Federal A. Foto: La Nueva Provincia.

El encuentro comenzó de manera perfecta para el elenco de Nicanor Otamendi ya que aprovechó una desatención de la defensa rionegrina a los siete minutos y Vicente Barberini puso el 1 a 0 parcial.

A los 70 llegó el esperado empate de Sol de Mayo a través de una pelota parada que cayó al área rival en forma de centro y después de una serie de rebotes la terminó empujando Héctor Gabriel Morales para poner el 1 a 1 a veinte del final.

Prórroga inamovible

Los 30 minutos extras que se jugaron los dos para salvar la divisional no aportaron demasiado sobre el campo de juego de El Fortín, aunque siempre fue Otamendi el que más cerca estuvo de evitar la dramática definición desde los doce pasos.

Sin embargo, no quedó otro camino para dirimirlo desde el punto penal y allí Fernández se vistió de héroe absoluto para poner a salvo de los del partido de La Costa y marcar el descenso de su rival que fue dirigido por ex River y Estudiantes Diego Galván.

De esta manera, la Patagonia pierde a un representante en la tercera categoría del fútbol de ascenso y Río Negro se quedó solamente con Cipolletti.