El periodista uruguayo Ernesto Cherquis Bialo murió este viernes cerca de las 22 a los 85 años, luego de atravesar una enfermedad grave. Según se supo, su estado de salud se había deteriorado en las últimas semanas.

A fines de 2025 había sido dado de alta tras una internación por una neumonía que derivó en un fallo medular y leucemia. Sin embargo, su cuadro volvió a agravarse a comienzos de 2026.

Su rol en la AFA durante la era Grondona

Cherquis Bialo se desempeñó como director de Medios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante los últimos años de gestión de Julio Humberto Grondona.

Desde ese rol, participó en la estrategia comunicacional de la AFA en una etapa clave del fútbol argentino, marcada por cambios estructurales y alta exposición mediática.

Biografías de figuras clave del deporte argentino

En el ámbito editorial, Cherquis Bialo escribió biografías de referentes del deporte argentino como:

Diego Armando Maradona

Oscar “Ringo” Bonavena

Carlos Monzón

Su enfoque estuvo centrado en narrar historias humanas detrás de figuras públicas, tanto en el fútbol como en el boxeo.

Cherquis Bialo, junto a Diego Armando Maradona.

Una mirada sobre el periodismo

En una entrevista concedida en 2024, explicó su enfoque profesional: priorizaba las historias por sobre los hechos visibles, con el objetivo de aportar contexto y profundidad al relato periodístico.

Por su trayectoria, fue declarado Personalidad Destacada por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, en reconocimiento a su aporte al periodismo deportivo.