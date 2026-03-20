En los alrededores del Estadio de Quilmes, los hinchas del Deportivo Rincón montaron la previa a pura cumbia y desplegando todas las banderas que cargaron en la provincia de Neuquén.

Sin embargo, el equipo periodístico de Mejor Informado encontró a un par de amigos que aguardaban pacientemente por el paso de los minutos, cuando la pregunta típica en relación a las horas de viajes sorprendió con su respuesta.

Federico es el nombre del adolescente que inició su camino formativo en Rincón de los Sauces, pero hace tres años partió a Buenos Aires en búsqueda de su sueño. “Juego en las inferiores de Chicago, empecé a jugar allá al fútbol y me vine para acá. Cuando me enteré que venía el equipo me puse muy contento”, explicó el menor que lucía una indumentaria de entrenamientos del León, que estará acompañado por más de mil personas en el estadio Centenario.

Todos a salvo

Los 42 micros que unir a Rincón de los Sauces con Quilmes llegaron a destino sin inconvenientes y los hinchas se encuentran ingresando normalmente a una de las cabeceras.

El encuentro comienza a las 21:15 y será trasmisión del AM 550, La Primera.