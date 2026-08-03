Jorge “Roña” Castro volvió a desafiar públicamente a Sergio “Maravilla” Martínez y llevó su enfrentamiento político a un terreno cada vez más personal. Esta vez apareció sin remera, lanzando combinaciones de golpes al aire y compartiendo una picada, en un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Las imágenes fueron grabadas por un amigo del exboxeador mientras también preparaban un asado. “Esto es bien peronista”, se escucha durante la filmación, antes de que el autor del registro apuntara directamente contra el excampeón radicado en Europa: "Mirá Maravilla. Te esperamos comiendo una picada. Esto es bien peronista, sino que se vaya a España".

El nuevo capítulo se produjo después de que el Roña Castro amenazara con golpear a su colega al asegurar que lo "cargaría a trompadas por bocón". En aquella intervención, también cuestionó su historia personal y su decisión de instalarse fuera del país: "Salió de la nada. Habla de los kukas, esto, lo otro... se fue a matar el hambre a España. ¿Por qué mierda no se va a vivir ahí? Se hizo la plata, acá se hizo el deportista".

La disputa surgió por las diferencias ideológicas que ambos expusieron en distintos espacios de streaming, pero fue escalando hasta transformarse en una sucesión de provocaciones. Castro convirtió la escena del asado en una demostración de identidad política y, al mismo tiempo, utilizó sus movimientos de boxeo para reforzar el tono desafiante del mensaje.

Maravilla Martínez había reaccionado inicialmente mediante una publicación breve, aunque cargada de contenido político. “No vuelven más”, escribió junto con un emoji, sin mencionar directamente a su antiguo colega. La frase generó numerosas respuestas y profundizó una discusión que ya había superado ampliamente cualquier cuestión relacionada con el deporte.

Más tarde, el excampeón desarrolló su postura durante otra participación en streaming. "Es vergonzoso escuchar eso, te digo", afirmó al rechazar que determinados valores quedaran asociados exclusivamente con el peronismo. Luego amplió su cuestionamiento: "Se apropian del cine, del teatro, de la caridad. 'La caridad es nuestra'".

El video del Roña Castro dejó abierta una nueva instancia en su enfrentamiento con Maravilla Martínez. Aunque hasta el momento la disputa se mantiene en el plano verbal y virtual, las amenazas, los golpes al aire y las referencias personales elevaron la tensión entre dos figuras históricas del boxeo argentino.