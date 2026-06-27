Luego de consumarse un nuevo fracaso de Uruguay, que se quedó afuera de un Mundial en fase de grupos por segunda vez consecutiva, Fernando Muslera quedó en el centro de la escena como uno de los principales responsables de la eliminación. El arquero, que falló en tres de los cuatro goles que recibió la Celeste en el certamen, nutrió los números de una calamitosa estadística que lo persigue: es la tercera Copa del Mundo donde sus errores le cuestan derrotas a su equipo.

A pesar de haber quedado relegado luego de la Copa América 2021 y que su lugar como titular fuera ocupado por Sergio Rochet, una de las decisiones sorpresivas de Marcelo Bielsa para este Mundial fue devolverle la titularidad al arquero de 40 años, lo que significó su cuarta participación mundialista como golero titular (en 2022 estuvo pero no vio acción). Desafortunadamente, Muslera quedó marcado como uno de los responsables de una actuación papelonesca de la Celeste luego de su error que costó la caída 0-1 ante España, resultado que selló la eliminación.

La actuación del guardameta no tuvo lugar para las dudas: un rebote evitable le entrega el 0-1 parcial a Arabia Saudita en el debut (luego los uruguayos igualaron), el segundo partido el 2-2 de Cabo Verde se consuma por una salida totalmente precipitada de su propia área que culmina con el tanto de los Tiburones Azules, resultado determinante para la eliminación posterior. Con lo de ayer, y pese a sus disculpas públicas, Muslera completa un Mundial para el olvido que finalizó siendo reemplazado por petición propia en el entretiempo.

La bronca por la eliminación hizo estallar las redes sociales y varios hinchas de la Celeste compartieron compilados en donde Muslera es responsable de varios tantos. En su dilatada trayectoria en Uruguay, el arquero supo ser cuestionado, pero esto no llegó a más que a una división en la opinión pública. Tras lo de ayer, el golero, junto a Bielsa y varios referentes de la selección que acumulan dos eliminaciones seguidas en fase de grupos, fue de los más señalados.

Una eliminación que todavía duele

En retrospectiva, quizás uno de los errores más costosos de Muslera haya sido ante Francia por los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Tras eliminar a Portugal, la Celeste se ilusionaba con otra gran gesta y, pese al 0-1 parcial, todavía había esperanzas. Sin embargo, un fallo terrible del '1' al escapársele de las manos un disparo débil de Antoine Griezmann enterró las expectativas charrúas, que terminaron cayendo 0-2 en Nizhni Nóvgorod.

Sudáfrica 2010: errores clave pese al cuarto puesto

A pesar de que el principal recuerdo es la gran actuación de Uruguay en tierras africanas, donde terminó en el cuarto lugar con una enorme perfomance de Diego Forlán, secundada por Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, entre otros, el arquero cometió algunos fallos que complicaron la existencia charrúa. En los octavos de final ante Corea del Sur, duelo que la Celeste termina ganando, Muslera sale tardíamente a buscar un cabezazo bombeado y es anticipado por Lee Chung-yong, que igualó parcialmente.

Los errores que cuestan goles han acompañado a Muslera en toda su carrera mundialista.

En el recordado partido ante Ghana, donde Uruguay pasa a semifinales por penales, es cierto que Muslera ataja dos en la definición y es importante. No obstante, el tanto de Sulley Muntari es un remate lejanísimo que se le mete y, por sobre todo, la jugada clave del duelo que termina con Asamoah Gyan estrellando un penal en el travesaño se genera por una mala salida del guardameta que culmina con la mano de Suárez.

Ya por último, luego de la caída en semifinales y en la disputa por el tercer y cuarto puesto en la que Uruguay cae con Alemania por 3-2, llegó la última cantada: un tiro lejano de Bastian Schweinsteiger provoca un rebote evitable de Muslera, que entrega un nuevo gol, esta vez a un joven Thomas Müller, gran figura en Sudáfrica 2010 que aportó a la causa para darle el premio consuelo a los germanos aprovechando una nueva respuesta endeble del '1'.