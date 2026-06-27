Uruguay quedó eliminado de la Copa Mundial 2026 luego de la derrota 1-0 ante España por la tercera fecha del Grupo H. Fernando Muslera fue el más apuntado por los errores en los tres partidos, que provocaron la prematura eliminación de su selección, por detrás de los europeos y Cabo Verde.

“Nunca fui de esconderme y siempre di la cara” dijo el arquero a quien le hablo a todos los uruguayo: “nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más por todo el trabajo que hice y como me prepare”. Expresó el arquero de 40 años, que disputó su quinto mundial.

“Hoy me toca no haber tenido un buen mundial, le pedí disculpa a mis compañeros, y a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance” dijo el guardameta, responsable del gol de Arabia, el empate de Cabo Verde, y el tanto de España.

Además, el arquero señaló que ahora “toca estar con los más cercanos, juntar energías y seguir adelante, porque este deporte y este puesto tienen eso, a veces te da mucho, y también te quita”, culminando que tocará “asumir lo que me toca afrontar, y todo lo que venga adelante”.

La selección de Uruguay sumó apenas 2 unidades en el Grupo H donde lideró España con 7, seguido por Cabo Verde con 3. Los africanos serán rivales de Argentina en 16avos. Arabia Saudita cierra la zona con apenas 1 punto.