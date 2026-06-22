En un duelo clave para su destino mundialista, Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami y complica su clasificación a 16vos. Obligado a la victoria luego del 1-1 ante Arabia Saudita, la Celeste de Marcelo Bielsa se llevó un punto contra los Tiburones Azules que lo deja al borde del abismo. Arrancó 1-0 para el elenco africano, los charrúas dieron vuelta el marcador pero resignaron la ventaja por un error insólito y ahora deberán vencer a España para no comprometer su presencia en la próxima ronda.

Sin ser un gran encuentro en cuanto al juego, un partido cambiante con muchísimas emociones está dejando a los charrúas contra las cuerdas en el Mundial. A los 21 minutos llegó la primera sorpresa: un tiro libre lejano de Kevin Lenini pasó por el medio de una barrera que se movió y entró contra el palo izquierdo de un sorprendido Fernando Muslera. Nuevo batacazo caboverdeano y cimbronazo para Uruguay, que sin claridad empezó a llegar hasta encontrar el empate con un guiño de la suerte: un cabezazo contra su arco de Sidny Lopes Cabral dio en el poste y, en el rebote, Maximiliano Araújo empató.

Araújo, clave para Uruguay: anotó el 1-1 y asistió en el 2-1 de la parcial victoria de la Celeste. (Foto: X @i3merz)

Ya en el descuento de aquella primera parte, la Celeste arremetió y se puso arriba a puro empuje. Un nuevo centro y Araújo esta vez fue asistidor bajándola de cabeza para el 2-1 de Agustín Canobbio. A pesar de la ventaja, los de Bielsa no pudieron hacerse con el control de un partido que le presentó una nueva desagradable sorpresa: primero Mathías Olivera con un pase atrás y luego Muslera saliendo precipitadamente fuera de su área le entregaron el 2-2 a los Tiburones Azules, que igualaron por la definición a arco libre de Helio Varela.

Cabo Verde sigue sorprendiendo: le empató a Uruguay y depende de sí mismo para pasar a 16vos. (Foto: Reuters)

A pesar de la intención de los uruguayos de empujar por otro gol, el partido se rompió y tuvo chances para los dos. Cabo Verde inquietó con alguna contra y pudo habérselo llevado, mientras que la Celeste tuvo sus ocasiones, sobre todo un centro de Darwin Núñez que Federico Valverde no pudo conectar y un remate de Canobbio apenas por arriba del arco. El duelo se fue con un empate que preocupa a Bielsa y a los suyos. Con dos puntos, deberán ganarle a España para pasar sin depender de lo que haga Cabo Verde. Para lo africanos, la confirmación de que su competitividad los está haciendo una de las revelaciones del Mundial 2026, pase lo que pase en el tercer partido.

Uruguay 2-2 Cabo Verde, los goles

El equipo sensación en lo que va del Mundial sumó otro hito al ponerse en ventaja con el primer tanto de su historia mundialista. Lenini ejecutó un tiro libre lejanísimo que contó con la absoluta complicidad de una barrera que se movió y se le metió a Muslera por el palo izquierdo, desatando el delirio caboverdeano.

No obstante, Uruguay siguió yendo, y pese a faltarle claridad encontró el empate en una jugada fortuita. Un centro al segundo palo fue cabeceado contra su arco por Lopes Cabral y, en el rebote, empujado a la red por Araújo con un Vozinha ya vencido para consumar el tanto del empate.

La Celeste siguió yendo y, por empuje, encontró el segundo tanto justo antes del entretiempo. Un centro de Manuel Ugarte encontró la cabeza de Araújo, esta vez para bajarla al área chica y asistir a Canobbio, que anticipó a su marcador y venció a Vozinha con un toque de primera para establecer el 2-1.

Ya en el segundo tiempo, Uruguay se complicó increíblemente con un error propio que propició la igualdad de los caboverdeanos. Un lateral hacia atrás para Olivera derivó en un pase comprometido del central y en una insólita salida de Muslera afuera de su área. El que aprovechó este blooper fue el ingresado Helio Varela, que con el arco vacío estableció nuevamente el empate.

Formaciones

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Telmo Arcanjo; Gilson Bechimol. DT: Pedro Leitão Brito.

TV: Telefé, DSports y TyC Sports.

Árbitro: Espen Eskås (Noruega).

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami).

Así llegan al partido

Luego del debut con empate ante los saudíes, luego del que Bielsa mostró su inconformidad con el resultado, la siguiente medida es Cabo Verde con la obligación de sumar de a tres para mantener vivas las chances de clasificar. En cuanto al equipo, el rosarino hará dos modificaciones: entran Juan Sanabria y Agustín Canobbio en lugar de Matías Viña y Darwin Núñez, éste último un cambio de peso en la delantera. Además, Ronald Araújo evolucionó favorablemente de su lesión, aunque no llegará a tiempo para medirse ante los africanos.

Uruguay apenas empató con Arabia Saudita y está obligado a sumar de a tres.

Cabo Verde, un conjunto muy sólido que dio la sorpresa en el debut empatando en su estreno contra España, llegan con un punto en su haber y la ilusión de seguir sumando para acercarse a la clasificación como mejor tercero. Tras la goleada de los ibéricos contra Arabia Saudita, la chance de una histórica clasificación a 16vos está más viva que nunca y un punto ante la Celeste propiciaría un escenario aún más favorable de cara a la última jornada, donde se medirán con los saudíes.