Los cuartos de final del Mundial 2026 entregarán un partido cargado de figuras, historia y condimentos especiales. Pero entre todos los protagonistas que saltarán al campo este sábado en Miami, habrá uno que vivirá una noche diferente.

Erling Braut Haaland se enfrentará por primera vez en una Copa del Mundo al país que lo vio nacer.

La gran estrella de Noruega será la principal amenaza para Inglaterra en un duelo que promete paralizar al planeta fútbol. Y detrás de los goles, los récords y su impresionante presente, existe una historia que vuelve todavía más especial este enfrentamiento.

Aunque muchos lo identifican exclusivamente con Noruega, el temible delantero nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra. Su llegada al mundo se produjo mientras su padre, Alf-Inge Haaland, desarrollaba su carrera en el fútbol inglés defendiendo la camiseta del Leeds United.

Por reglamento, Haaland tenía la posibilidad de representar a Inglaterra. Sin embargo, nunca dudó de su elección. Criado en Noruega, con raíces completamente noruegas y un fuerte sentido de pertenencia hacia el país escandinavo, eligió vestir la camiseta roja de los vikingos.

"Viví en Inglaterra unos pocos años y en Noruega mucho más tiempo. Fue natural para mí elegir Noruega", explicó tiempo atrás cuando le preguntaron si alguna vez había considerado jugar para los Tres Leones.

Y agregó una frase que hoy vuelve a tomar fuerza en la previa del partido: "Nunca sabremos qué habría pasado si mi padre hubiera permanecido más tiempo allí. Pero soy noruego y me siento orgulloso de ello".

Haaland llega a los cuartos de final atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Con siete goles en apenas cuatro partidos, se transformó en una de las grandes figuras del Mundial y en el líder futbolístico de una Noruega que está haciendo historia.

Su última actuación fue una verdadera declaración de intenciones. Ante Brasil, marcó un doblete en apenas diez minutos y comandó una de las mayores sorpresas del torneo para meter a los vikingos entre los ocho mejores del planeta.

Del otro lado estará una Inglaterra repleta de talento, candidata al título y decidida a dar un nuevo paso hacia la gloria. Pero también estará el país donde comenzó la historia de Haaland, aunque nunca haya sido el lugar que eligió para representar.

No será solamente un cruce entre dos selecciones que sueñan con las semifinales. También será el partido en el que uno de los mejores delanteros del mundo intentará dejar en el camino a la nación que lo vio nacer para seguir escribiendo una página dorada con la camiseta que siempre sintió como propia.