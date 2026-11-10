El neuquino Nahuel Kriger fue el ganador de la categoría MX1 en el circuito MX Carozo de Plottier que fue escenario este pasado fin de semana, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, de la séptima fecha del campeonato Sur de la República 2026 de motocross, luego de varias suspensiones.

El piloto consiguió un triunfo importante de cara a la definición de la temporada, prevista para el 28 y 29 de noviembre en San Martín de los Andes. Kriger tuvo que remontar en la primera final luego de sufrir una caída que lo relegó al undécimo lugar. Sin embargo, logró recuperarse y cruzó la bandera a cuadros en la segunda posición. En la segunda competencia protagonizó una intensa disputa por la punta con Agustín Carrasco, de Cutral Co, a quien logró superar para quedarse con la victoria.

Victoria de Nahuel Kriger en la séptima fecha de motocross en Plottier

El podio de MX1 se completó con el representante de Villa Regina Pablo Galletta en el segundo puesto y Agustín Carrasco de Cutral Co en el tercero, luego de una destacada actuación.

La competencia recibió a más de 1.200 espectadores. La jornada ofreció carreras con caídas, barro y definiciones ajustadas, en un trazado que presentó buenas condiciones para el desarrollo de todas las categorías.

Los ganadores de la séptima fecha

En la categoría Master A, Sacne se consagró campeón 2026, según informó la organización. El resto de los ganadores por categoría fueron: MX2, Obregozo; Intermedia, Matheaws; 85 A, Parra; 85 B, Colucci; FMX, Monsalves; Enduro, Sancho; Promocional, Quintana; Master B, Ríos; Master C, Milanovich; y 65 cc, Chrino.