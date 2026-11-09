La ilusión de la categoría Sub 17 de Maronese de Neuquén llegó a su fin. En la tarde de este pasado domingo, en el cierre de la jornada de semifinales del Torneo Regional Federal Juvenil 2026 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para los clubes indirectamente afiliados, que albergó el estadio Miguel Morales, el equipo del oeste de la capital neuquina cayó derrotdo ante Douglas Haig de Pergamino por 2 a 0.

En el cotejo que completó la triple programación dominical, el Rojinegro ratificó todo lo bueno que había mostrado el mes pasado en las instancias de octavos y cuartos de final (también disputadas en su cancha). Con autoridad y eficacia en los momentos clave, el Fogonero construyó una victoria sólida con goles de Yamir Malonni y Tomás Becerra, desatando el festejo de los juveniles y del público que acompañó la soleada jornada. El elenco que dirige el Adrían Aranda, ex delantero de Cipolletti, Guillermo Brown de Puerto Madryn entre otros, accedió al partido decisivo del certamen.

Cabe recordar, que El Dino accedió a esta instancia de semifinales, ya que en octavos de final eliminó por penales 3 a 2 a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, luego de empatar 1 a 1 con gol de Gonzalo Gómez. Y en cuartos de final, en duelo de elencos de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe), los del oeste de la capital superaron a Independiente por 4 a 3, con triplete de Juan Correa y el restante de Gonzalo Gómez. Con una sólida actuación, los juveniles de "Maro" sellaron una victoria que los ubicó entre los cuatro mejores equipos del país en esta competencia.

Partido completo Douglas Haig de Pergamino 2 Maronese de Neuquén capital 0

Con este triunfo, el Sub 17 de Douglas Haig se ganó el derecho de disputar la final del certamen en el Predio de la AFA Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, el sábado 21 de noviembre. Allí su rival será Racing de Córdoba, que el sábado en la otra semifinal -jugada en la ciudad de Salta- superó por 1 a 0 a Unión de Santa Fe.

Mal domingo para los representativos patagónicos

Previo a la presentación del Douglas Haig y Maronese, el estadio Miguel Morales fue escenario de las semifinales de las categorías Sub 13 y Sub 15, que tuvieron como protagonistas por duplicado a Sarmiento de Junín y a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, Chubut. En ambos cruces la clasificación quedó en manos del “Verde” bonaerense.

En el primer turno, por la categoría Sub 13, Sarmiento y la CAI igualaron 2 a 2 en el tiempo reglamentario, y en la definición por penales el equipo de Junín estuvo más certero para quedarse con el pase a la final. Más tarde, en Sub 15, Sarmiento volvió a imponerse al elenco chubutense, esta vez por 3 a 1, sellando su segundo boleto del día al partido decisivo en Ezeiza.

Por su parte, en Salta también se resolvieron el sábado los otros finalistas de ambas: en Sub 13, Unión de Santa Fe derrotó 2 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta; mientras que en Sub 15, Rosario Central venció 1 a 0 a Unión Santiago de Santiago del Estero.

Las finales del Torneo Regional Federal Juvenil

Con los resultados registrados durante el fin de semana en Pergamino y Salta, quedaron definidos los tres cruces por el título que se disputarán en el predio de la AFA en Ezeiza. En la categoría Sub 13, Sarmiento de Junín vs. Unión de Santa Fe; Sub 15, Sarmiento de Junín vs. Rosario Central; y Sub 17: Douglas Haig vs. Racing de Córdoba.