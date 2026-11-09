El astro argentino Lionel Andrés Messi volvería a jugar en el estadio Monumental. Pero no con la camiseta argentina, ya que se retiró de la Selección el mes pasado, sino con la de Inter Miami. Sería en un amistoso de pretemporada del club estadounidense con River Plate el 19 de enero del año venidero. Así, el mejor futbolista del mundo pisaría nuevamente el escenario en el que más feliz se sintió durante su recorrido con la camiseta albiceleste.

En la dirigencia Millonaria mantienen cautela sobre el tema, aunque la posibilidad está latente. Hay una empresa que está trabajando en la organización del encuentro, en el marco de la preparación del cuadro que encabeza el rosarino Cristían Kily González y que tiene a Leo como capitán. Incluso, la planificación de las Garzas incluiría una gira por Emiratos Árabes, posterior al amistoso en Núñez.

El propio Kily González alimentó con sus declaraciones esta cuestión. “Estoy al tanto, va a ser en plena pretemporada, es una posibilidad muy fuerte, para mí está casi confirmada esa situación. Obviamente está bueno siempre competir con equipos argentinos, como en este caso River Plate. Aunque todavía queda mucho camino para llegar a ese momento", explicó el entrenador argentino ante una pregunta que le hicieron por ese tema en la conferencia de prensa posterior al 3 a 3 de su equipo ante Charlotte FC por la MLS de Estados Unidos.

De concretarse este amistoso, sería el regreso de Messi a Núñez luego de la despedida de la Selección, que se celebró el 6 de octubre, en el triunfo frente a Benín que marcó el adiós de Leo de la Albiceleste. Ahora, lo haría con el cuadro que se encuentra defendiendo desde su arribo en julio de 2023, siete meses después de ganar el Mundial de Qatar.

Y, de ser así, marcaría un hito. Es que se trataría de la primera vez que Messi juegue a nivel de clubes en el territorio argentino. No había tenido visitas al país ni durante su etapa en el Barcelona, ni con el PSG ni tampoco con el Inter Miami hasta el momento. Sí había formado parte de distintas despedidas, como la de Juan Román Riquelme en la Bombonera o la de Maxi Rodríguez en el Coloso Marcelo Bielsa. Pero esto sería diferente. Y en el estadio en el que más partidos disputó con la Selección.

En el Monumental, Messi jugó 29 partidos y nunca perdió. Ganó 22 y empató 7. Además, convirtió 20 goles y dio 11 asistencias. Pero lo más importante de todo es que allí sintió la felicidad más grande de su carrera junto a la de Lusail, al momento de levantar la Copa del Mundo. Sucedió justamente en los festejos por la obtención del Mundial, tres meses después de la conquista en Qatar.

“En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera. El partido después del Mundial fue lo más lindo que me pasó”, expresó Leo sobre aquel festejo ante Panamá en Udaondo y Figueroa Alcorta, mientras le hablaba con micrófono en mano a la multitud en su despedida, el pasado 6 de octubre.

Y pronto Messi podría volver a ese escenario. En otra circunstancia, claro, pero con los recuerdos felices frescos. Incluso para enfrentarse al club del que es socio honorario, algo que quedó establecido en un encuentro con el presidente de River, Stefano Di Carlo, y otras autoridades de la institución de Núñez el día de la despedida de Leo.

Hasta el momento, las charlas se mantuvieron, aunque resta que se dé la confirmación definitiva. Y la realización de este partido desecharía los rumores que señalaban que Messi podría volver a Newell’s a partir de enero y jugar en el fútbol argentino, algo que esperanzaba a los hinchas leprosos. Pero todo indica que Leo seguiría en Inter Miami, con el que tiene contrato hasta 2028.