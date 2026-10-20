La Roma tuvo una noche ideal en la Champions League. El conjunto italiano goleó 4-0 al Slovan Bratislava como local y celebró una victoria contundente, con un protagonista especial: Nahuel Molina, quien convirtió su primer gol con la camiseta de la Loba y se sumó a la fiesta ofensiva del equipo romano.

El encuentro comenzó a encaminarse durante la primera mitad. A los 21 minutos, Mario Hermoso apareció para abrir el marcador y darle tranquilidad al conjunto local. La Roma mantuvo la iniciativa y, a los 39, volvió a golpear con una conquista de Molina, que encontró su oportunidad dentro del área y estableció el 2-0.

Para el defensor argentino, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, el tanto tuvo un significado especial. Más allá de ampliar la ventaja, le permitió estrenarse como goleador con el equipo italiano en una noche europea que difícilmente olvidará.

Con la ventaja de dos goles, el equipo romano salió al segundo tiempo decidido a mantener el control del partido. La búsqueda tuvo resultados rápidamente: a los siete minutos, Niccolò Pisilli marcó el 3-0 y dejó al conjunto local todavía más cerca de la victoria.

La Roma no bajó el ritmo y apenas cinco minutos después encontró otra oportunidad para convertir. Donyell Malen se hizo cargo de un penal y lo transformó en gol a los 12 minutos del complemento, para establecer el 4-0 y encaminar definitivamente el triunfo.

Con cuatro tantos y una actuación sólida, el conjunto italiano controló el desarrollo del encuentro y no permitió que el Slovan Bratislava encontrara respuestas para meterse nuevamente en partido.

La conquista de Nahuel Molina fue uno de los momentos destacados de la jornada. El lateral argentino, reconocido por su capacidad para proyectarse por la banda, también encontró su lugar en el área rival y aportó al resultado con una definición que amplió la diferencia.

Su estreno goleador con la camiseta de la Roma representa un momento importante en su etapa en el fútbol italiano y suma confianza de cara a los próximos compromisos.

El pitazo final confirmó la victoria por 4-0 de la Roma ante el Slovan Bratislava. Mario Hermoso, Nahuel Molina, Niccolò Pisilli y Donyell Malen fueron los autores de los tantos de una noche en la que el conjunto italiano se impuso de principio a fin.

Para Molina, el resultado tuvo un valor agregado: además de celebrar con sus compañeros una victoria contundente en la Champions League, consiguió su primer gol con la camiseta de la Loba. La Roma cerró así una actuación convincente ante su público y sumó un triunfo importante en la fase de liga del máximo torneo europeo.