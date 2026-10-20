Paris Saint-Germain y Barcelona protagonizan este martes el duelo más atractivo de la tercera fecha de la fase liga de la Champions League en el Parque de los Príncipes. Los dos equipos ganaron sus primeras presentaciones y buscarán buscarán un triunfo que les permita afirmarse entre los líderes de la competencia, aunque los parisinos figuran en el primer lugar de la tabla por diferencia de gol. El encuentro se puede ver en vivo ESPN y Disney+.

El vigente campeón llega después de vencer 4-2 al Manchester City en el Etihad Stadium, resultado que dio todo un mensaje dentro de la competencia y lo dejó en la cima por diferencia de gol y tantos convertidos. El fin de semana, los de Luis Enrique vencieron 3-1 a Estrasburgo por la Ligue 1. En cuanto al equipo, la única baja será el lateral Nuno Mendes, por una lesión muscular.

PSG llega de gran manera al duelo con Barcelona.

Del lado de Barcelona, el cuadro culé viene en una temporada a puro gol tanto en Champions como en el plano liguero. Viene de golear 4-1 a Galatasaray en Estambuel, mientras que el pasado fin de semana goleó 5-2 a Betis en La Liga, que lidera con nueve triunfos en misma cantidad de presentaciones. Sin embargo, para este partido tendrá bajas importantes en defensa por las lesiones de Jules Koundé y Eric García. Tampoco estará Rodri Hernández, que descansa. La buena noticia para el conjunto catalán es el regreso de Raphinha, que retorna al once titular.

Formaciones

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Digne; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Barcelona: Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Anthony Gordon y Raphinha. DT: Hansi Flick.

TV: ESPN y Disney+.

Estadio: Parque de los Príncipes.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).