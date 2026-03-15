Buscando reencontrarse con su mejor nivel, Mariano Navone se quedó con el título en el Challenger 175 de Cap Cana, en República Dominica, y conquistó su primer título del 2026, estrenándose también en superficies duras. Fue 7-5 y 6-4 frente a Mattia Bellucci, en un partido que fue demorado en el primer set por la regla de calor extremo, pero donde el argentino se impuso tras el parate coronando una buena semana luego de su eliminación prematura en Indian Wells.

El oriundo de 9 de Julio tuvo un comienzo en el que a le costó sostener su servicio. A pesar de romper el saque de Bellucci en tres ocasiones, Navone no podía despegarse del italiano. No obstante, el punto de inflexión se dio cuando el europeo sacaba 5-5 y 15-40 y recibió un warning (advertencia) por demorar el saque. Luego de protestar y pedir la presencia del supervisor de la ATP, cedió su servicio. Inmediatamente, llegó la suspensión por la regla de calor extremo y, tras ese parate, Nave cerró el parcial 7-5 en su favor.

En el segundo set el bonaerense arrancó mostrándose muy superior y rápidamente se posicionó 4-0. A pesar de alguna señal de recuperación por parte de Bellucci y algún problema del argentino para cerrar el duelo (el italiano le recortó un quiebre la diferencia y llegó a estar 4-5), finalmente la Nave pudo sellar el triunfo por 6-4 en dos horas y 9 minutos de juego.

Por segunda vez Navone supo aprovechar el meterse en el circuito Challenger entre torneos ATP. En 2024, tras quedar eliminado en la segunda ronda de Madrid, disputó el Challenger 175 de Cagliari, donde terminó consagrándose tras vencer en la final al italiano Lorenzo Musetti. Hace algunos días, el argentino cayó en Indian Wells en el duelo de su debut frente al estadounidense Marcos Giron, por lo que decidió competir en República Dominicana.

A partir de este lunes el argentino, que se ubica en la posición 79 del ranking ATP, avanzará hasta el puesto 60 del escalafón, en la semana en la que estrenó nueva conducción: dejó al coach Andrés Dellatorre luego de tres años junto a él y empezó a trabajar bajo la conducción de Alberto Mancini, ex capitán del equipo argentino de Copa Davis que jugó las finales de 2006 y 2008. La Nave buscará que Cap Cana sea el punto de partida de la recuperación tras un 2025 complicado y un flojo arranque de 2026.