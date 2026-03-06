La acción del Masters 1000 de Indian Wells continúa y el tenis argentino tendrá protagonismo este viernes por la noche con la presentación de Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli, quienes buscarán avanzar a la tercera ronda del prestigioso torneo.

El primero en salir a la cancha será Ugo Carabelli, que viene de superar en su debut al estadounidense Martin Damm Jr. tras una sólida actuación. En esta oportunidad tendrá un desafío mayor cuando enfrente al también estadounidense Brandon Nakashima, actual número 28 del ranking mundial.

El encuentro está programado para comenzar no antes de las 18:20 (hora de Argentina) y representa una buena oportunidad para que el argentino siga avanzando en uno de los torneos más importantes del circuito.

Más tarde será el turno de Tomás Etcheverry, quien llega con confianza tras una gran gira sudamericana. El platense conquistó recientemente el ATP 500 de Río de Janeiro, su primer título en el circuito, y también alcanzó las semifinales del Argentina Open.

Gracias a esos resultados, el argentino llegó a Indian Wells como uno de los preclasificados del torneo. Sin embargo, su estreno no será sencillo, ya que tendrá enfrente al canadiense Denis Shapovalov, un rival peligroso que suele rendir muy bien sobre canchas duras.

El encuentro está previsto para disputarse no antes de las 20 (hora argentina) y promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Con varios representantes en el cuadro principal, el tenis argentino busca seguir dejando su huella en el desierto californiano, uno de los escenarios más importantes del circuito ATP.