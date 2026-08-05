En la continuidad de la acción para los argentinos en el Masters 1000 de Montreal, el primer turno dejó un saldo de una victoria y dos derrotas. Mariano Navone avanzó al vencer 1-6, 6-3 y 6-3 a Valentín Vacherot, sin embargo Tomás Etcheverry, que llegaba como preclasificado, cayó en sets corridos frente a Nuno Borges y lo propio hizo Sebastián Báez, quien se despidió al perder 3-6, 6-3 y 6-2 contra el belga Zizou Bergs.

En la que es hasta el momento la única alegría argentina de la jornada, Navone supo revertir un más que adverso primer set en donde no le salió nada para remontar el partido ante Vacherot, número 18 del ranking ATP. En el segundo set, el argentino mejoró con el saque y empezó a complicar al europeo, que empezó a fallar más seguido hasta que la Nave consiguió quebrarle y manejar esa distancia para lograr el 6-3 que igualó las acciones.

En el tercer set, el de 9 de Julio consiguió un quiebre en el primer juego del set definitivo, pero no pudo confirmarlo. Inmediatamente tuvo dos break points en el siguiente turno de Vacherot, pero no logró aprovecharlos. No obstante, el monegasco siguió dando opciones con su saque y Navone plasmó su fuerte mentalidad para volver a quebrar en el séptimo juego, confirmar y quedar a tiro de la victoria. Finalmente, el europeo flaqueó nuevamente al servicio y el argentino terminó redondeando el triunfo, el mejor de su carrera en superficies duras, con su tercera ruptura para el 6-3.

Etcheverry y Báez se despidieron

Las noticias negativas del día vinieron por el lado del Retu, quien sigue sufriendo cada vez que se enfrenta a Borges, y de un Báez que no pudo prevalecer en un duelo parejo. Por el lado del platense, un quiebre sufrido en el quinto game fue suficiente para que el portugués pudiera imponerse por 6-4. En la segunda manga, Etcheverry padeció demasiado las devoluciones del europeo, perdió dos veces el saque y quedó 0-4 una distancia que ya no pudo recortar ante el luso, que sostuvo hasta el cierre, que coronó ganando su turno de saque sin ceder puntos. Fue 6-4 y 6-2 para Borges, quien queda 4-0 en el historial y despide al platense en su debut.

Por el lado de Báez, el bonaerense venía de ganar en sets corridos pero esta vez quedó en el camino. A pesar de su buen inicio, prevaleciendo desde el fondo de la cancha y quebrando en el cuarto game para terminar arriba 6-3, luego todo empezó a hacerse cuesta arriba. Bergs estuvo más preciso y agresivo, lo que le impidió al argentino controlar el partido. Seba terminó cediendo su saque una vez y con eso bastó para su rival se ponga 6-3. Ya en el último set, la tendencia se profundizó: Báez fue quebrado en el primer game, y desde allí siempre corrió de atrás. El belga, con más confianza, no dejó espacios para una remontada y cerró 6-3 con un nuevo break.