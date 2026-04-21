Cuando parecía que el Madrid Open 2026 iba a quedarse con los ocho participantes que ya estaban en el cuadro principal masculino, apareció la suerte como aliada de un noveno albiceleste: Marco Trungelliti perdió hoy ante Daniel Mérida pero ingresó de igual manera al main draw del certamen por lucky loser. El argentino de 36 años salió sorteado como perdedor afortunado para completar el cuadro de primera ronda y, curiosamente, se enfrentará mañana al mismo rival de hoy, que lo venció 7-6 (4) y 6-3.

El santiagueño, que hace poco alcanzó una histórica final en el ATP 250 de Marrakech, había llegado de superar al croata Borna Gojo en sets corridos, pero sucumbió hoy en duelo parejo ante Mérida, de 21 años y 102 del ranking. El español se impuso en tiebreak por 7-4 para el 7-6 que definió en su favor la primera manga, mientras que un quiebre oportuno en el octavo game del segundo set selló la victoria del tenista local en lo que fue el primer éxito suyo frente a Trungelliti en cuatro duelos entre ambos.

Pero a pesar de la derrota, y por su condición de primer favorito en la qualy, Trungelliti terminó saliendo sorteado como lucky loser e ingresó al main draw, donde tendrá revancha instantánea ante Mérida. Es la segunda vez en la historia del Madrid Open que el perdedor afortunado termina enfrentándose al que lo eliminó en la última instancia clasificatoria, con el duelo entre Aslán Karátsev y Jan-Lennard Struff como antecedente previo. Por su parte, el argentino tuvo esta misma experiencia en 2013 con un antecedente positivo ante su compatriota Facundo Argüello en el ATP de Buenos Aires.

De esta manera, Trungelliti se suma a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry,que por estar preclasificados comienzan en segunda ronda), además de Sebastián Báez, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Francisco Comesaña, que comienzan su camino el día de mañana. Por su parte, la marplatense Solana Sierra es la única representante femenina y debutará frente a la ucraniana Dayana Yastremska.

Los enfrentamientos argentinos en el Madrid Open