Arrancó el camino para los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Madrid, con nueve presencias masculinas y una femenina en el cuadro principal. El puntapié lo dio la victoria de Thiago Tirante por 6-2 y 6-4 ante Roberto Bautista Agut en el court Manolo Santana. El platense tuvo un estreno feliz en el main draw de la capital española y despachó al veterano local, que se despidió de la Caja Mágica en su último año como profesional. Más tarde, Francisco Comesaña hará su debut frente a Tomas Machac, mientras que Solana Sierra se estrenará ante la ucraniana Dayana Yastremska.

El primer set comenzó con paridad pero de a poco el argentino fue ganando terreno haciendo valer la efectividad con su primer saque (85% de puntos conseguidos y 4 aces) y logró el primer quiebre en el sexto game. Ya con el 4-2, Tirante continuó lastimando con su derecha y consiguió un nuevo quiebre que le permitió redondear el primer parcial 6-2 en su favor.

En el segundo set hubo una mejoría de Bautista Agut, sin embargo nuevamente Tirante empezó a manejar el ritmo del encuentro y con un tremendo nivel en el séptimo game consiguió el quiebre que lo puso 4-3. Si bien generó una nueva chance con el saque del español, Karate Kid tuvo que esperar a su saque para cerrar el juego por 6-2 y 6-4 en una hora y 17 minutos de juego.

Muy buen comienzo de Tirante, mostrando otra vez el nivel que le permitió asentarse entre los primeros 100 del ranking, estrenándose por fin en el cuadro principal madrileño luego de dos intentos previos fallidos de meterse via qualy. Con este triunfo accede a una segunda ronda donde lo espera el estadounidense Tommy Paul, decimoquinto preclasificado, que viene de ganar el ATP 250 de Houston.

Por su parte, Comesaña tiene un difícil estreno ante el checo Machac (41°). El marplatense está 105 del mundo y pretende volver a meterse dentro del Top 100 en un 2026 bastante irregular donde todavía no pudo hilvanar dos triunfos consecutivos. El británico Cameron Norrie, 19° cabeza de serie, espera por el vencedor.

Sierra hace su debut en Madrid

La única representante argentina en el cuadro del WTA 1000 de Madrid, que también se juega esta semana en la Caja Mágica, se estrena hoy. La marplatense, 88° del ranking, irá por el pase a la segunda ronda ante la ucraniana Dayana Yastremska (49°). La marplatense de 21 años intentará sumar la segunda victoria de su carrera en torneos de esta magnitud, contexto donde todavía está terminando de hacer pie.