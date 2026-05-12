El mundo del básquet amaneció paralizado por una noticia devastadora. Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies y una de las caras más queridas de la franquicia, murió este martes a los 29 años en un hecho que generó conmoción total dentro de la NBA y en el deporte internacional.

Dolor en la NBA por la muerte de Brandon Clarke

La propia organización de Memphis confirmó el fallecimiento mediante un comunicado cargado de dolor. “Estamos destrozados por la trágica pérdida de Brandon Clarke”, expresó la franquicia, que además destacó su enorme calidad humana y el impacto que dejó tanto dentro del vestuario como en la comunidad de Memphis.

Por el momento no se dieron a conocer oficialmente las causas de la muerte, aunque distintos medios estadounidenses señalaron que la investigación continúa abierta.

La noticia golpeó fuerte porque Clarke era mucho más que un jugador de rol dentro del equipo. El ala-pívot canadiense se había transformado en uno de los símbolos del esfuerzo y la energía de los Grizzlies desde su llegada a la liga en 2019. Elegido en el puesto 21 del Draft, desarrolló toda su carrera NBA en Memphis y rápidamente se ganó el cariño de los hinchas por su intensidad, humildad y entrega absoluta en cada partido.

Las cifras de Clarke en la NBA

Durante sus siete temporadas en la NBA disputó más de 300 partidos y dejó actuaciones memorables con la camiseta de los Grizzlies. Fue elegido en el Mejor Quinteto Rookie en 2020 y se convirtió en una pieza importante dentro de una generación joven que ilusionó a Memphis en los últimos años.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de despedida. Jugadores, entrenadores, dirigentes y fanáticos expresaron su tristeza por la muerte de un basquetbolista que, según muchos de sus compañeros, era “uno de los mejores tipos del vestuario”. Incluso Adam Silver, comisionado de la NBA, manifestó públicamente su pesar por la pérdida.

La muerte de Clarke deja un vacío enorme en Memphis y en toda la NBA. A los 29 años, cuando todavía tenía mucho camino por recorrer dentro del básquet, el deporte perdió a una figura querida, respetada y admirada por todos. Una noticia imposible de digerir para una liga acostumbrada al espectáculo, pero hoy atravesada por el dolor y el silencio.