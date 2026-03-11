En una NBA llena de estrellas anotadoras, uno de los jugadores menos pensados se quedó con una marca histórica: Bam Adebayo anotó 83 puntos en la victoria 150-129 de Miami Heat ante Washington Wizards y logró quedar como el segundo con mayor puntuación, por encima de los 81 puntos de Kobe Bryant en 2006, y solamente por debajo del histórico encuentro de 100 puntos de Wilt Chamberlain, la marca histórica de la liga.

El pivot del Heat hizo más del doble de puntos respecto de su anterior récord personal, que había sido de 41 puntos en 2021. Acostumbrado a anotar pero no a ser líder de goleo en la franquicia de la Florida, la actuación de Adebayo fue una total sorpresa más allá del rival, último de la Conferencia Este. Al final del partido, Bam Bam posó con un papel con el "83" escrito a mano, emulando aquella legendaria foto de Chamberlain el día del partido de 100 puntos en 1962.

El capitán de Miami ejecutó además una estadística inédita: acertó 20 de 43 lanzamientos de campo, 7 de 22 en triples y 36 de 43 tiros libres. Esta última marca superó el récord anterior de intentos (39), que ostentaba Dwight Howard y los libres convertidos rompieron la marca previa de 28, que compartían Chamberlain y Adrian Dantley. El partido de Adebayo generó un gran revuelo mediático, con elogios pero también algunas críticas por la cantidad de tiros libres que le otorgaron sobre el final del partido, "quitándole" cierto mérito al número respecto de lo hecho por sus antecesores.

Por fuera de la polémica, Adebayo se mostró feliz tras su récord: "Wilt, yo y luego Kobe, la verdad que suena muy loco", confesó el pivot, que valoró la noche desde lo emocional al poder compartirlo con los fans de Miami Heat y su familia: “No pensé que iban a ser 83 puntos, pero tener este momento es surreal porque como dije, poder hacerlo en casa, frente a mi mamá y a mi gente, frente a la afición, es una marca histórica que siempre será recordada”.

Kobe Bryant, el récord superado

El 22 de enero del 2006, Kobe Bryant anotó 81 con Los Ángeles Lakers a los Toronto Raptors en el Staples Center, y aquella actuación fue comparada con lo que hizo Chamberlain en 1962 debido a la dificultad para lograrlo en la era moderna de la NBA. En la primera mitad, el legendario escolta multicampeón sumaba “solo” 26 puntos, y los Lakers llegaron perdiendo al medio tiempo con una derrota parcial de 63-49. En el complemento, la Mamba jugó los 24 minutos completos y logró anotar 55 puntos para ayudar a su equipo a remontar y lograr apenas el segundo juego en la historia de la liga con más de 80 puntos de parte de un solo jugador.