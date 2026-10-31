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Serias intenciones

Neuquén capital busca ser sede del primer SMX SuperMotocross Internacional en Argentina

La ciudad se postula para ser sede de este espectáculo de motocross, que reúne a las principales figuras de la disciplina y promete atraer a miles de espectadores de distintos puntos de América Latina.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 31 de octubre de 2026 a las 18:51
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Neuquén busca ser sede del SMX SuperMotocross internacional

Neuquén capital buscará posicionarse como escenario de uno de los principales espectáculos internacionales del motocross. El municipio inició el proceso de licitación para conseguir la sede del SMX SuperMotocross, un acontecimiento de alcance internacional que podría realizarse por primera vez en Argentina.

La propuesta apunta a incorporar a la ciudad al calendario de grandes competencias deportivas, con un espectáculo que combina velocidad, destreza y adrenalina, y que cuenta con proyección regional e internacional.

La posibilidad de recibir el SMX SuperMotocross representa una apuesta por atraer eventos de gran convocatoria y ampliar la agenda deportiva y turística de Neuquén. De concretarse la llegada de la competencia, la ciudad se convertiría en sede de un espectáculo que busca marcar un hito para el motocross en Sudamérica.

 

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