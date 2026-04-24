En el Cilindro de Avellaneda, Racing recibe desde las 21.30hs a Barracas central por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La Academia llega con muchas dudas futbolísticas, y necesitado de un triunfo si quiere meterse en octavos de final.

Hoy el equipo de Gustavo Costas está fuera de la zona de clasificación. Con 19 puntos, se ubica decimo por detrás de Tigre por diferencia de gol, y a un punto de Gimnasia y Barracas Central, los últimos que están clasificando, por lo que el triunfo será vital para conseguir el boleto a Octavos.

Luego de la dura derrota en el clásico de Avellaneda, Racing perdió el rumbo y mostró una pálida imagen futbolística, incluso en el empate 1-1 de la última fecha en Mar del Plata y ante el último.

Por otro lado, Barracas Central llega 7mo en la zona B con 20 puntos y dependiendo de si mismo. Si el Guapo logra los tres puntos, quedará con un pie y medio en la siguiente fase del Torneo Apertura. llega a este enuentro tras igualar 0-0 con Belgrano.

Facundo Cambeses, clave en el arco de Racing cuando el equipo lo necesita

Será la 6ta vez que se enfrente ambos equipos, Racing tiene ventaja con 2 victorias, empataron en otras dos oportunidades, y un triunfo para Barracas.

Probables Formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Di Cesare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Bruno Zuculini; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Barracas Central: Juan Espínola; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Facundo Bruera y Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insua.

Datos del partido:

Hora: 21.30

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Germán Delfino

Estadio: Presidente Juan Domingo Perón