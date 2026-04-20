En un partido que tuvo absolutamente todos los condimentos menos la emoción del gol, Barracas Central y Belgrano de Córdoba empataron 0 a 0 en el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. A pesar del marcador cerrado, el encuentro estuvo cargado de tensión, polémicas y una actuación estelar bajo los tres palos que impidió que se rompiera el cero.

La gran figura de la tarde fue el arquero paraguayo Juan Espínola, quien sostuvo el arco del "Guapo" con una serie de atajadas fundamentales que frustraron cada intento del conjunto cordobés. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa intentó hacerse fuerte de local, pero se encontró con un rival que, a pesar de las adversidades, nunca resignó la lucha en el mediocampo.

El momento más bizarro y determinante del partido ocurrió cuando el defensor del "Pirata", Leo Morales, vio la tarjeta roja de manera directa. En una acción sancionada a instancias del VAR, el zaguero de Belgrano fue expulsado por tirarle del pelo violentamente a Capraro en medio de un forcejeo.

Esta acción dejó a los dirigidos por Ricardo Zielinski con un hombre menos durante los últimos 11 minutos del segundo tiempo, obligando al equipo cordobés a retroceder líneas y aferrarse a un punto que, dado el contexto de la inferioridad numérica, terminó valorando positivamente.

Con este reparto de puntos, las realidades de ambos equipos en la Zona B se mantienen en la zona media-alta, aunque con la sensación de haber dejado pasar una oportunidad de oro para prenderse en el lote de arriba.

El conjunto de Belgrano de Córdoba marcha actualmente en la quinta posición, quedando a las puertas de la zona de clasificación directa. Por su parte, Barracas Central se ubica en el séptimo lugar, manteniendo la ilusión de pelear hasta el final bajo la conducción del "Gallego" Insúa.

El empate deja un sabor amargo por la falta de puntería, pero el espectáculo estuvo garantizado por el roce físico y las situaciones extrañas que marcaron una jornada inolvidable en Olavarría y Luna.