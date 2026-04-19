En el Estadio José María Minella de Mar del Plata, Aldosivi le gana en la primera etapa a Racing 1-0 por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo de Costas viene de tres derrotas dolorosas, y busca recuperar el rumbo de cara a los playoffs.

En un pálido cotejo, La Academia no tiene ideas para superar a uno de los peores equipos de le Torneo Apertura. Apela a las individualidades, principalmente la de Maravilla Martínez.

De a poco el “Tiburón” fue llevando el peligro al arco contrario, y comenzó a convertir en figura a Cambeses, hasta que a los 42´ llegó el primero: en su mejor momento Felipe Anso definió abajo luego de un mano a mano que tapó el 1 de La Academia, pero el rebote quedó para quien en su debut marcó el 1-0.

EL presente de La Academia cambió luego de la derrota en el clásico de Avellaneda ante Independiente por 1-0. Si bien logró ganar en Bolivia por Sudamericana, el equipo de Gustavo Costas recibió dos duros golpes de local en 7 días: cayó ante River 2-0, y posteriormente con el Botafogo por 3-2.

Sin margen de error, necesita sumar de atrás pensando en la clasificación, ya que hoy está 10 en el Grupo B con 18 puntos junto a Tigre, a uno de Barracas y dos de Gimnasia y Huracán, equipos que están clasificando a los octavos de final.

Para este juego, Costas pone lo mejor que tiene, con Conechny acompañando a Maravilla Martínez en el ataque. La única duda es el medio: Zuculini o Baltasar Rodríguez por la derecha del mediocampo.

Por otro lado, Aldosivi llega con una realidad plagada de urgencias. El tiburón está anteúltimo en el grupo B, y en la misma posición de la anula y promedios. Aun no ganó en el actual torneo acumulando apenas 6 empates y 7 derrotas. Marcó solo 3 goles y en el año solo ganó un juego: el 17 de febrero ante San Miguel con Copa Argentina.

A lo largo de las 15 fechas, cambió de DT, ya que Israel Damonte se hizo cargo luego de la salida de Guillermo Farré. Movimiento que no hizo efecto ya que el elenco de Mar del Plata sumó un punto de los últimos 9. El gran objetivo para el cierre del Apertura es sumar la mayor cantidad de puntos pensando en la permanencia.

Aldosivi y Racing se enfrentaron 14 veces, el dominio es absoluto de La Academia, quien ganó 10, empataron en dos oportunidades, y el tiburón festejó en dos ocasiones.

Probables Formaciones

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Fernando Román; Esteban Rolón, Federico Gino, Martín García; Natanael Guzmán, Facundo De la Vega y Agustín Palavecino. DT: Israel Damonte.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Bruno Zuculini o Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Hora: 13.30hs

Estadio: José María Minella

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Gastón Monsón Brizuela