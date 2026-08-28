Lisandro Martínez sumó una nueva faceta a su carrera lejos de las canchas. El jugador del Manchester United y de la Selección Argentina incursionó en la moda urbana con una colección cápsula desarrollada junto a Crunchyroll, una alianza que fusiona el fútbol de alto nivel con la cultura japonesa y el universo del anime.

La propuesta tiene como principal inspiración una afición que el futbolista mantuvo durante mucho tiempo en un ámbito más privado: el manga y las producciones animadas japonesas. A partir de esa pasión, Lisandro Martínez encontró un concepto que le permitió trasladar parte de su personalidad a una línea de indumentaria con una estética marcada y reconocible.

El nombre elegido para la colección tampoco es casual. El proyecto recupera el apodo “The Butcher”, utilizado para identificar al defensor por su intensidad dentro del campo de juego. En lugar de rechazar esa denominación, el argentino decidió apropiársela y convertirla en el eje visual de una propuesta que representa su transformación cuando comienza cada partido.

Lisandro Martínez y una apuesta fuera del fútbol

La cápsula apuesta por una combinación entre moda urbana y estética manga, con ilustraciones inspiradas en el propio futbolista y referencias a diferentes etapas de su trayectoria. El recorrido comienza en sus primeros pasos en Newell’s Old Boys y llega hasta su consolidación en el fútbol europeo, construyendo así una especie de relato personal a través de las prendas.

La colección limitada está compuesta por seis productos, entre los que aparecen camisetas, buzos y accesorios. Entre los diseños destacados figuran la remera The Butcher, la Licha Crewneck y la The Butcher Hoodie, además de bufandas y medias con detalles vinculados directamente con la identidad del jugador del Manchester United.

Detrás de la iniciativa también existe una clara estrategia comercial. La asociación con Crunchyroll le permite a Lisandro Martínez acercarse simultáneamente a dos enormes comunidades internacionales: los seguidores del fútbol y el público que consume anime. De esta manera, su nombre puede trascender todavía más allá de su actividad deportiva.

Lisandro Martínez y una apuesta fuera del fútbol

El proyecto representa además una apuesta diferente dentro del mundo de los negocios vinculados a los futbolistas argentinos. Mientras otros jugadores eligieron sectores como la gastronomía, los vinos o los emprendimientos inmobiliarios, Lisandro Martínez encontró una oportunidad en la combinación entre entretenimiento, cultura pop y streetwear.

La comercialización de la colección se realiza mediante canales digitales oficiales y apunta principalmente a consumidores de Estados Unidos, Reino Unido y distintos mercados europeos. Así, el defensor no solo incorpora una nueva fuente de ingresos a su actividad, sino que también fortalece su marca personal y muestra una faceta hasta ahora poco conocida de su vida fuera del fútbol.