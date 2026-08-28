La noticia que Franco Colapinto esperaba finalmente llegó: Alpine decidió sostenerlo como piloto titular para la temporada 2027 de Fórmula 1. La confirmación despejó las especulaciones sobre su futuro y llegó acompañada por un contundente respaldo de Flavio Briatore, una de las figuras de mayor peso dentro de la estructura francesa.

El italiano destacó la importancia de mantener la actual pareja de pilotos, ya que Colapinto continuará compartiendo equipo con Pierre Gasly. “Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027, con Franco continuando como piloto titular junto a Pierre”, señaló Briatore al referirse a la decisión de Alpine.

Sin embargo, el empresario italiano dejó en claro que la permanencia de los corredores no será suficiente para alcanzar los objetivos deportivos. Para Briatore, el verdadero desafío estará en el desarrollo del auto. “Para mí, la consistencia es fundamental. Ya tenemos la alineación de pilotos definida y, como he dicho en repetidas ocasiones, si bien este es un aspecto importante, lo más crucial es diseñar y construir un monoplaza rápido”, explicó.

Flavio Briatore y su felicidad por Colapinto

En ese sentido, Flavio Briatore puso especial énfasis en la transformación que experimentó Franco Colapinto durante la temporada. El argentino logró consolidarse progresivamente y consiguió resultados destacados en Miami y Montreal, donde terminó séptimo y sexto, respectivamente, actuaciones que fueron determinantes para fortalecer su lugar en el equipo.

“Este año hemos visto a Franco crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto”, afirmó el italiano. Pero su análisis fue todavía más contundente cuando explicó qué terminó de convencer a la escudería para apostar nuevamente por el argentino de cara a 2027.

“Sus resultados en Miami y Montreal, en particular, confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, aseguró Briatore. La frase representa un fuerte espaldarazo para el piloto argentino, que tendrá la posibilidad de continuar desarrollándose dentro de una estructura que confía en su potencial.

Flavio Briatore y su felicidad por Colapinto

Otro de los puntos que favorecieron la decisión fue el vínculo construido entre Colapinto y Gasly. Desde la llegada del argentino a Alpine, ambos pilotos lograron establecer una buena relación de trabajo y volverán a compartir garaje durante 2027, consolidando una dupla que ya conoce la dinámica interna de la escudería.

La apuesta de Alpine apunta entonces a la continuidad, mientras el equipo trabaja para mejorar su rendimiento en pista. Briatore resumió esa expectativa con una frase contundente: “Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en pista y que todo el equipo se esfuerce al máximo hasta que estemos luchando y ganando en la élite de este deporte”. Con su futuro resuelto, Franco Colapinto podrá enfocarse plenamente en seguir creciendo y buscar nuevos resultados en la Fórmula 1.