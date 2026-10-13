Netflix ha anunciado la adquisición de los derechos audiovisuales exclusivos para España y Andorra del Mundial de 2030, un movimiento estratégico que consolida su apuesta por el deporte en directo. El torneo, que conmemorará el centenario de la competición iniciada en Uruguay y tendrá a España como uno de sus países anfitriones junto con Marruecos y Portugal, ofrecerá a través de la plataforma la cobertura íntegra y en directo de sus 104 partidos.

El acuerdo contempla una producción completa antes, durante y después de cada encuentro con "un planteamiento genuinamente español", además de resúmenes diarios. Bela Bajaria, directora jefe de Contenidos de Netflix, ha destacado el impacto social del torneo señalando que "pocos acontecimientos unen tanto a la gente como un Mundial" y recordando cómo en ediciones anteriores pudo vivir "de primera mano la pasión, el orgullo y las historias que acaban formando parte de la cultura de un país y perduran en la memoria durante generaciones".

Por su parte, Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, valoró la alianza asegurando que "esta será una edición muy especial del torneo" y que ambas organizaciones comparten "el objetivo de acercar aún más el fútbol a los aficionados para que disfrute de la emoción de esta competición el mayor número de personas". Para garantizar el acceso masivo, el acuerdo incluye la emisión gratuita de un partido por jornada y la cesión a una cadena nacional en abierto de un paquete de encuentros que abarcará todos los partidos de la selección española, las dos semifinales y la final.

Esta adquisición amplía la alianza entre la plataforma y el organismo rector del fútbol mundial, añadiéndose a los derechos de las ediciones de 2027 y 2031 del Mundial femenino en Estados Unidos y Canadá. De este modo, la compañía refuerza una oferta deportiva en directo que suma ya importantes competiciones internacionales como la NFL, la MLB, la WWE y grandes eventos de boxeo y artes marciales mixtas.