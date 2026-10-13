El Cruce 2025: Planificación de trail running en Nahuel Huapi

El presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, encabezó una reunión de trabajo con los organizadores de El Cruce, una de las competencias de trail running más importantes de América, con el objetivo de avanzar en la planificación de la edición que se desarrollará en diciembre en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Durante el encuentro se analizaron los criterios organizativos y operativos necesarios para garantizar que el evento deportivo se desarrolle de manera compatible con la conservación del área protegida. La competencia contempla un recorrido total de 100 kilómetros, distribuidos en tres jornadas consecutivas. A lo largo del trayecto, los corredores pernoctarán en campamentos transitorios especialmente acondicionados para el desarrollo de la prueba.

Lo que dejó El Cruce 2025

Desde la APN destacaron que este tipo de reuniones permite coordinar el trabajo conjunto con los organizadores, estableciendo medidas para minimizar el impacto ambiental, preservar los recursos naturales y garantizar una experiencia segura para los participantes.

La planificación busca compatibilizar el desarrollo de uno de los eventos deportivos más convocantes del continente con el cuidado del Parque Nacional Nahuel Huapi y la promoción de un turismo responsable en uno de los principales destinos naturales de la Patagonia.