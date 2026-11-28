Netflix busca dar un nuevo golpe en el mercado de las transmisiones deportivas y quedarse con los derechos del Mundial 2030 en Estados Unidos. Según informó The Guardian, la plataforma presentó la oferta económica más alta en la primera ronda de propuestas organizada por la FIFA, superando a Amazon y a la alianza conformada por Fox Sports y Univision.

La FIFA decidió abrir una segunda etapa de negociaciones con el objetivo de incrementar el valor del contrato, que podría ubicarse entre los 1.500 y 2.000 millones de dólares.

A diferencia de ediciones anteriores, los derechos para el mercado estadounidense se comercializarán conjuntamente en inglés y español, lo que permitirá a una misma compañía transmitir el torneo para ambas audiencias.

Netflix ya cuenta con los derechos de transmisión del Mundial masculino de 2030 en España y Andorra, además de las Copas del Mundo femeninas de 2027 y 2031 en Estados Unidos.

Una posible adjudicación del torneo masculino en territorio estadounidense representaría un nuevo paso en su expansión dentro del deporte en vivo, un segmento en el que viene incrementando sus inversiones.

Por su parte, Fox busca mantener los derechos que posee desde el Mundial 2018, esta vez junto a Univision. La competencia refleja el creciente interés de las plataformas de streaming por los grandes eventos deportivos, aunque la FIFA todavía no anunció una decisión definitiva sobre quién transmitirá la Copa del Mundo 2030 en Estados Unidos.