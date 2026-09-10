Neuquén ya empieza a sentir el clima de Copa Davis. A pocos días de que el estadio Ruca Che se convierta en escenario de la serie entre Argentina y Turquía, la Federación Neuquina de Tenis puso en marcha una agenda cargada de actividades que busca aprovechar la llegada de uno de los eventos deportivos más importantes que tendrá la provincia.

La previa no se vive solamente en el estadio. Las canchas neuquinas también tienen su propio movimiento, con clínicas, entrenamientos y torneos que reúnen a jugadores de distintas edades y que ponen el foco en el crecimiento del tenis de la región.

Uno de los protagonistas de esta semana es Mariano Hood, extenista y actual referente de la formación, quien junto a Gonzalo Presson, Luciana Sarmenti y Valeria Mac Loughlin participa de distintas capacitaciones destinadas a las categorías formativas y a jugadores seniors.

El JTI Camp, destinado a las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12, se realizó en el Complejo Recreativo Mutual BPN, mientras que en Club Santafesino se desarrolla el entrenamiento “Jugar en Equipo”, orientado al dobles para jugadores Sub 14 y Sub 16.

La agenda continuará este jueves 10 de septiembre, de 10 a 14, en Club Alemán, donde se realizará la Clínica de Dobles “Táctica para jugadores seniors”. Las propuestas tienen como objetivo sumar herramientas, compartir experiencias y fortalecer el desarrollo de los tenistas neuquinos.

Pero la actividad no termina allí. Desde este viernes 11 y hasta el domingo 13 de septiembre, Neuquén será sede del 5° Regional AAT, una competencia que reunirá a decenas de jóvenes jugadores en tres jornadas de intensa actividad.

El torneo tendrá como escenarios a Club El Biguá y Club Santafesino. En El Biguá competirán las categorías femeninas M12, M14 y M16 y las masculinas V12, V14 y V16, mientras que Santafesino recibirá a M10 y M18 y V10 y V18.

La magnitud del certamen se refleja en los números: están previstos más de 180 partidos entre singles, dobles y segunda chance. Además del atractivo competitivo, el Regional representa un paso importante para los jóvenes que buscan crecer dentro del circuito nacional.

Los Regionales integran el Circuito Argentino para Menores de la Asociación Argentina de Tenis y otorgan puntos para el ranking, fundamentales para acceder a los torneos Nacionales. Por eso, cada partido representa mucho más que una jornada de competencia: es una oportunidad para sumar experiencia y avanzar en la carrera deportiva.

La presencia de la categoría Sub 10 también marca una de las apuestas centrales de la Federación Neuquina: trabajar desde las primeras edades para construir la base del tenis provincial. En este Regional, además, habrá representación femenina y masculina en todas las categorías, desde Sub 10 hasta Sub 18.

Así, mientras los jóvenes salen a la cancha y las capacitaciones acercan nuevas herramientas a jugadores y entrenadores, Neuquén prepara el escenario para su gran cita.

La Copa Davis entre Argentina y Turquía se disputará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che y tendrá a la ciudad como protagonista de una jornada histórica para el tenis provincial. La cuenta regresiva ya comenzó y, mientras se espera el desembarco de la Selección argentina, Neuquén vive una semana a puro tenis.