Capacitación en Ceremonial y Protocolo para el deporte en Neuquén

El ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la provincia de Neuquén lleva adelante un proceso de capacitación en Ceremonial y Protocolo aplicado al ámbito deportivo y municipal, que desde 2025 recorre distintas localidades del territorio neuquino y brinda herramientas prácticas a equipos municipales, referentes deportivos e instituciones vinculadas a la organización de actos y eventos.

La iniciativa se lleva adelante a través de la secretaría de Deportes y surgió a partir de las demandas y necesidades planteadas por las propias comunidades, especialmente ante la organización de actos patrios, actos escolares, premiaciones, reconocimientos a deportistas y distintas actividades institucionales que requieren criterios de formalidad, organización y orden.

Desde su puesta en marcha, el taller ya alcanzó a 40 localidades de la provincia, consolidando un amplio recorrido territorial y una propuesta que se adapta a las características, experiencias y necesidades de cada comunidad.

En cada encuentro se trabaja sobre situaciones concretas y se incorporan herramientas que permiten fortalecer la planificación y el desarrollo de actividades oficiales, teniendo en cuenta los conocimientos previos y las particularidades de cada localidad.

La capacitación también toma como referencia la experiencia y el trabajo desarrollado por el área de Ceremonial y Protocolo de Casa de Gobierno, cuyos aportes contribuyen a enriquecer y fortalecer los contenidos que se brindan en las distintas instancias.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, destacó el valor de este trabajo territorial y señaló que “articular y gestionar herramientas para nuestras instituciones es fundamental porque permite el crecimiento y la ampliación de conocimientos en los clubes, las escuelitas comunitarias y los gobiernos locales. A través de este trabajo, quienes lideran estas instituciones adquieren capacidades que luego pueden replicar e implementar internamente”.

En este sentido, remarcó el acompañamiento del gobierno provincial a las iniciativas que surgen desde cada comunidad "el gobernador acompaña activamente estas gestiones porque contribuyen a generar nuevas oportunidades; cada equipo propone sus propios proyectos e ideas, y nosotros nos encargamos de acompañarlos. El propósito central de esta secretaría es intervenir en el territorio partiendo siempre de un diagnóstico previo”.

Durante este año, el recorrido continuó en diferentes puntos de la provincia y recientemente llegó a Mariano Moreno y Plaza Huincul. La agenda continuará durante las próximas semanas en Barrancas, el 5 de octubre; Taquimilán, el 6 de octubre; y Chos Malal, ampliando el alcance de la propuesta hacia distintas regiones del territorio neuquino.

Encuentro provincial

Como cierre de este proceso de capacitación que se lleva adelante desde el año pasado, el 15 de octubre se realizará el Encuentro Provincial de Ceremonial y Protocolo en el Salón del Complejo Recreativo Mutual de Personal del BPN, ubicado en Avenida Costanera y Saturnino Torres de Neuquén.

El encuentro reunirá a referentes y participantes de las localidades que fueron parte de esta propuesta, generando un espacio para compartir experiencias, actualizar conocimientos y poner en común aprendizajes surgidos a partir del trabajo en territorio.

La jornada contará con la participación de capacitadores y referentes especializados en ceremonial y protocolo, quienes estarán a cargo de diferentes instancias de formación e intercambio destinadas a profundizar los conocimientos y herramientas incorporados durante el recorrido del taller.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia del Neuquén consolida una propuesta de formación que busca acercar herramientas concretas y accesibles a los gobiernos locales, clubes, instituciones y referentes deportivos, para contribuir a una organización más ordenada, profesional e inclusiva de los actos y eventos que se desarrollan en cada comunidad.

Con presencia en distintas regiones de la provincia, la iniciativa fortalece el trabajo articulado con los gobiernos locales y acompaña a cada comunidad en la construcción de capacidades que luego pueden ser replicadas y sostenidas en el ámbito institucional y deportivo.