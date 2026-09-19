El Biguá presentó este viernes 18 de septiembre de manera oficial el plantel que afrontará la temporada 2026-2027 de una nueva edición de la Liga Nacional Femenina de básquetbol. La conferencia de prensa tuvo lugar en uno de los salones del Casino Magic cita en Doctor Teodoro Luis Planas al 4000 de Neuquén.

La entidad de la capital provincial, revalidó su plaza en la competencia tras ganar la Liga Regional que se jugó entre equipos de la Federación Neuquina y la Asociación Alto Valle, plantel que mantuvo la base de la edición anterior y sumó refuerzos importantes.

Para esta temporada, el club de la ribera neuquina, cambió de entrenador, ante la salida de Rubén Jaimes, se eligió a Javier Ielmini como nuevo director técnico. El experimentado coach llega luego de su paso por Obras, y de ser asistente en el último Sudamericano donde la selección Femenina de Argentina logró el título.

"El Biguá me mostró en primer momento el interés, tuvo jugadoras que me hablaron bien del club y la ciudad. Vi los partidos y me gustó mucho como trabaja el equipo”, dijo el flamante entrenador, agregó además que “tenemos una base de jugadoras importantes y más los refuerzos vamos a intentar plasmar nuestro juego en todos los campos. La idea es estar entre los 4 mejores de la zona para llegar a playoff".

Javier Ielmini nuevo entrenador de El Biguá

Al equipo se le confirmó la continuidad de Agustina Jourdehuil, Charo Lertora, Juana Tapia, Agustina Hernando, Micaela Mercado y la juvenil Sofia Mella, más Julieta Tell, Amaro Arévalo, ambas en la última Liga Regional.

“Estoy agradecida de poder estar en la institución, queremos redoblar el esfuerzo que hicimos el año pasado. Es muy importante el apoyo del club y el desafío es poder llegar un pasito más arriba del que dimos la temporada pasada”, remarcó Agustina Jourdehuil.

Para esta temporada se confirmaron la llegada de Clara Della Rosa, que vuelve a la institución luego de jugar la temporada pasada en obras. Valentina Mendoza, con ultimo paso por Independiente, y el arribo de la base-escolta Catalina Taño, uruguaya de 22 años.

De la presentación dijeron presente el presidente de la institución Mauricio Zecca, plantel, cuerpo técnico, y la Ministra de Deporte y Juventud, Josefina Codermatz.