La cima es Naranja y Verde: Deportivo Roca y Pérfora lideran el PreFederal con puntaje ideal

Deportivo Roca que venció como visitante a Independiente de Neuquén por 81 a 79 y Pérfora que superó sin problemas a Pacífico por 105 a 68, lideran el Torneo PreFederal de básquet de la Región 7 de la CAB, con un perfecto arranque de tres partidos jugados y todos ganados. En tanto, Petrolero Argentino de Plaza Huincul logró su primera victoria del torneo ante Centro Español de Plottier por 82 a 71 y Atlético Regina en apretado cierre se impuso a Club Plottier por 76 a 74.

Con estos resultados, el Naranja y el Verde suman 6 unidades, el Albo y el Decano suman 5; Petrolero y el Torito tienen 4; mientras que el Rojo y Club Plottier siguen sin ganar, con 3 unidades.

En La Caldera de José Rosa y Perito Moreno en el macrocentro de la capital neuquina, Deportivo Roca se impuso a Independiente por 81 a 79, luego de ganar el último parcial por 23 a 15 y de estar siempre abajo en los tres descansos largos: 27 a 17, 49 a 36 y 64 a 58. Los dos lanzaron 36 tiros libres, Roca acertó 27, Independiente 20 y ahí estuvo la clave del partido. El perímetro del elenco rionegrino funcionó a pleno porque Matías Alluchón anotó 16 puntos y Tomás Quinteros marcó también 16 puntos y Adolfo García Barros armó el tridente goleador con 15. En el local no alcanzó con la gran noche de David Oviedo (28 puntos), seguido por Lautaro Riego (14 unidades) y Joaquín Marcon (13 tantos).

En Plaza Huincul

Con Valentín Bauducco como gran figura y 24 puntos, Pérfora derrotó con claridad a Pacífico por 105 a 68, un final a toda orquest en el último cuarto donde se impuso 42 a 24.

El primer cuarto fue parejo, los de la Comarca petrólera se llevaron apenas por dos puntos el primer parcial 21 a 19). A partir de los 10 minutos siguientes fue todo del Verde, que se floreó en el Oscar "Piti" Claris. El juego interno fue clave porque Sebastián Godoy Vega anotó 20 y Lucas Mohnen señaló 18. En la visita los mejores fueron Alex Soria con 13 puntos y Augusto Duarte con 11 puntos.

En tanto, Petrolero Argentino obtuvo su primera victoria del torneo, aunque perdió el primer parcial 22 a 13, pero se encendió en el segundo, lo ganó 33 a 15 y a partir de ahí empezó a edificar una gran victoria ante Centro Español, por 82 a 71.

El Matador, que se sacó las ganas de festejar en La Cueva y salió del fondo de la tabla. El goleo repartido fue la clave en el equipo de Plaza Huincul, que tuvo puntos altos en Nataniel Rodríguez (15), Matias Arias (11), Sebastián Ojeda (11) y Alan De la Rúa (10 y 9 rebotes); mientras que en la visita se destacaron Emilio Santana (22), Franco Pennacchiotti (19 y 12 rebotes) y Quimey Acosta (12). Dos de las claves estuvieron en las asistencias (23-12) y en las tapas (6-1).

Finalmente, Atlético Regina festejó ante su gente. Club Plottier fue superior en el arranque, ganó el primer parcial por 26 a 14 y el Albo se sintió incómodo a lo largo de toda la noche. Prevaleció en el último cuarto por 22 a 15 y logró así su segunda victoria en el torneo.

Ignacio "Nacho" Claris, con 21 puntos, fue el máximo anotador del partido, seguido de Elías Iñíguez, quien firmó un doble-doble con 15 más 11 rebotes, y Juan Cruz Marini (14). En Plottier no alcanzaron los buenos rendimientos de Joaquín Morandini (17), Angelo Sasso (15) y Leandro Tapia (14). Una clave: los 14 rebotes de diferencia (41-27) que sacó el Albo. En partido que tuvo final incierto.