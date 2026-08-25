La cuenta regresiva ya está en marcha para una serie que tendrá un condimento histórico para el tenis argentino. Javier Frana confirmó a los cinco jugadores que representarán al país frente a Turquía, el 19 y 20 de septiembre, en el estadio Ruca Che de Neuquén. Será la primera vez que la Copa Davis desembarque en la Patagonia.

Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante y Mariano Navone serán las principales opciones para los singles, mientras que Guido Andreozzi y Andrés Molteni conformarán la dupla para el punto de dobles. Argentina afrontará el cruce del Grupo Mundial I con el objetivo de conseguir una victoria que le permita mantenerse en la categoría y volver a disputar los Qualifiers de 2027.

Cerúndolo, número 25 del mundo, será la principal referencia del equipo. El porteño tuvo un gran comienzo de temporada, con el título en Buenos Aires y su consagración en Queen's, donde consiguió su primer ATP 500. Aunque viene de una etapa irregular, su experiencia en la Copa Davis será uno de los principales argumentos del conjunto argentino.

Uno de los nombres que llega con mayor expectativa es el de Thiago Tirante. El platense atraviesa el mejor momento de su carrera y logró meterse por primera vez entre los 50 mejores del mundo. Su presente tuvo como grandes puntos altos las victorias ante Taylor Fritz y Novak Djokovic en la gira norteamericana, resultados que lo llevaron hasta el puesto 42 del ranking.

Mariano Navone, actualmente 48° del mundo, también atraviesa un presente de recuperación. Después de un comienzo de año complicado, consiguió regularidad, conquistó su primer título en Bucarest y sumó importantes actuaciones en el circuito, entre ellas una victoria ante Félix Auger-Aliassime en Roma. Será su segunda participación en la Davis.

Para el dobles, Frana eligió experiencia y presente. Guido Andreozzi ocupa el puesto 15 del ranking mundial de la especialidad y viene de una gran temporada, con el título en Indian Wells y finales en Madrid y Eastbourne. Andrés Molteni, 61° del mundo en dobles, aportará recorrido y experiencia con la camiseta argentina.

La convocatoria también tuvo una ausencia de peso: Horacio Zeballos, número tres del mundo en dobles, no estará en Neuquén por motivos personales y un proceso migratorio, según explicó Frana. Tampoco fue convocado Tomás Etcheverry, pese a ser uno de los argentinos mejor ubicados en singles.

El escenario ya está listo. El Ruca Che recibirá una cancha dura y rápida bajo techo especialmente montada para la serie, que marcará el desembarco de la Copa Davis en territorio patagónico. Argentina llegará con cinco raquetas, distintos presentes y una misma misión: hacerse fuerte en Neuquén y dar un paso más en su camino internacional.