Copa Davis: las fortalezas y desafíos del equipo argentino que enfrentará a Turquía en Neuquén

Con Francisco Cerúndolo como principal referente, Thiago Tirante en el mejor momento de su carrera y Mariano Navone de regreso al equipo, Argentina tiene definido el plantel que enfrentará a Turquía el 19 y 20 de septiembre en el Ruca Che en la ciudad de Neuquén. El dobles tendrá a Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

La confirmación del equipo argentino para enfrentar a Turquía permite empezar a mirar la serie desde otro lugar. Ya no se trata solamente de saber quiénes serán los protagonistas: ahora aparece la posibilidad de analizar qué equipo construyó Javier Frana y cuáles son sus posibilidades en una eliminatoria que tendrá varios condimentos especiales.

Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni son los cinco elegidos por el capitán argentino para una serie que se jugará sobre superficie rápida y bajo techo y que pondrá en juego el regreso a los Qualifiers 2027.

Argentina, además, irá detrás de una marca histórica: alcanzar la victoria número 100 en la Copa Davis. El desafío tendrá como escenario al Ruca Che, en la primera vez que la competencia se disputa en la Patagonia. La provincia de Neuquén fue declarada sede de interés provincial para la serie, considerada un acontecimiento histórico para la región.

, el capitán Javier Frana oficializó este martes a los convocados para la serie de Copa Davis frente a Turquía,

Francisco Cerúndolo: la bandera del tenis argentino

Con 25 años y ubicado entre los mejores 30 jugadores del mundo, Francisco Cerúndolo es la principal referencia del equipo argentino y uno de los jugadores más importantes con los que cuenta actualmente Javier Frana.

Su presencia le aporta al equipo jerarquía y experiencia en el circuito ATP. Cerúndolo llega a la serie como uno de los principales candidatos argentinos para disputar los partidos de singles y tendrá, además, la responsabilidad de asumir el papel de referente dentro de un equipo que buscará dar un paso hacia el objetivo de volver a instalarse en el Grupo Mundial.

Su posición en el ranking marca también una diferencia considerable respecto de los principales jugadores turcos, aunque en Copa Davis esa ventaja estadística no garantiza resultados.

Francisco Cerúndolo, el single 1 del equipo argentino de Copa Davis.

Thiago Tirante: el hombre del gran momento

Si hay un nombre que llega a Neuquén con una dosis especial de confianza es el de Thiago Tirante. Actualmente ubicado alrededor del puesto 42 del ranking mundial, el platense atraviesa el mejor año de su carrera.

El crecimiento de Tirante tuvo como uno de sus puntos más destacados sus recientes actuaciones en el circuito. Entre ellas aparece una victoria de enorme impacto: derrotó a Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati. También consiguió imponerse ante el estadounidense Taylor Fritz, otro jugador de primer nivel.

Ese presente convierte a Tirante en una de las cartas más importantes de Argentina. Su evolución en el ranking y los resultados conseguidos durante las últimas semanas pueden transformarlo en un jugador decisivo para la serie ante Turquía.

Mariano Navone está ubicado 48 en el mundo.

Mariano Navone: experiencia reciente y un título ATP

El tercer integrante del equipo de singles será Mariano Navone, otro jugador que llega con antecedentes recientes en Copa Davis.

Navone ya había integrado el seleccionado argentino en la serie disputada el año pasado ante Noruega y tuvo entonces una participación importante al conseguir un punto para el equipo nacional.

A ese antecedente se suma un dato que explica su convocatoria: conquistó su primer título ATP en Bucarest, un logro que significó un salto importante en su carrera.

Su incorporación le permite a Frana contar con un singlista que conoce la competencia por equipos y que, además, llega con el respaldo de haber conseguido recientemente su primer trofeo en el circuito ATP.

Guido Andreozzi: la especialidad del dobles

Para el punto de dobles, Javier Frana eligió a Guido Andreozzi, actualmente ubicado entre los primeros 20 jugadores del ranking mundial de la especialidad.

Su presencia responde a una lógica clara: Argentina apuesta a un jugador especializado y con ranking suficiente para ser considerado una de las principales raquetas del mundo en dobles.

En una serie que se define al mejor de cinco partidos, el encuentro de dobles puede convertirse en un punto clave. Contar con Andreozzi le da al equipo argentino una alternativa específica para afrontar ese compromiso y buscar una ventaja que pueda resultar decisiva en el resultado global.

Andrés Molteni: experiencia y 11 series de Copa Davis

El compañero de Andreozzi será Andrés Molteni, uno de los jugadores con mayor experiencia del plantel argentino.

Molteni acumula 11 participaciones en Copa Davis, un recorrido que le aporta al equipo algo que no aparece necesariamente en un ranking: conocimiento de la competencia, manejo de la presión y experiencia en partidos donde el contexto puede pesar tanto como el nivel tenístico.

Su experiencia en el dobles será fundamental para complementar a Andreozzi. La pareja combina así el buen presente de un jugador ubicado entre los mejores del mundo en la especialidad con la experiencia de un tenista que conoce desde hace años las particularidades de representar a Argentina.

El Estadio Ruca Che vivirá dos jornadas emocionantes.

Argentina favorita, pero la Copa Davis no admite distracciones

En los papeles, Argentina llega como clara favorita. La diferencia en el ranking de los jugadores es considerable: mientras Cerúndolo, Tirante y Navone se encuentran instalados en el circuito internacional, los principales singlistas turcos aparecen bastante más atrás.

Turquía llega después de haber derrotado a Eslovenia y cuenta con Altug Celikbilek y Cem Ilkel como sus principales nombres, ambos ubicados fuera del top 250 del ranking mundial.

Sin embargo, la historia de la Copa Davis demuestra que el ranking no siempre alcanza para explicar lo que sucede dentro de la cancha. La presión, el público, la responsabilidad de representar a un país y la importancia de cada punto pueden modificar cualquier pronóstico.

Por eso, Argentina tendrá que trasladar su superioridad teórica a la cancha del Ruca Che. La localía en Neuquén será otro de los factores que el equipo buscará aprovechar.

Frana y un equipo con varias cartas

El capitán Javier Frana destacó precisamente esa abundancia de opciones que tiene el tenis argentino. “Ha sido un proceso difícil. Afortunadamente, cuando eso se da es porque tenemos una gran cantidad de jugadores que han hecho méritos para ser elegidos. Es una situación muy virtuosa la de poder contar con tanta cantidad y variedad de jugadores”, señaló al explicar la conformación del equipo. Ese es, probablemente, uno de los principales activos del seleccionado.

Argentina no depende exclusivamente de un jugador. Tiene a Cerúndolo como referencia, a un Tirante en pleno crecimiento, a un Navone que viene de conseguir su primer título ATP y a una pareja de dobles con experiencia y buenos resultados durante la temporada.

El desafío para Frana será convertir esa suma de individualidades en un equipo durante los pocos días de preparación que tendrá antes de la serie.

Una serie con mucho más que un pasaje

La eliminatoria frente a Turquía tiene un premio deportivo concreto: volver a los Qualifiers 2027. Pero en Neuquén habrá además otros objetivos.

Argentina buscará alcanzar su triunfo número 100 en la historia de la Copa Davis, justamente cuando se cumplen diez años de la conquista de la Ensaladera de Plata en Zagreb, la primera y hasta ahora única consagración argentina en el torneo.

Y será también una serie histórica para Neuquén: por primera vez la Copa Davis llegará a la Patagonia. El Ruca Che será acondicionado con una cancha rápida bajo techo y tendrá una capacidad cercana a los 3.000 espectadores; las entradas se agotaron rápidamente.

La acción comenzará el sábado 19 de septiembre desde las 12, con los dos primeros singles, mientras que el domingo 20, desde las 11, se jugará el dobles y los dos singles restantes si fueran necesarios. El sorteo que definirá el orden de los partidos se realizará el viernes 18.

Argentina llega, entonces, con una ventaja clara en los papeles. Tiene mejores rankings, mayor experiencia y jugadores atravesando un buen momento. Pero la verdadera medida del equipo de Frana estará en el Ruca Che.

Allí, ante un estadio lleno y frente a Turquía, el seleccionado argentino buscará transformar esa superioridad teórica en una victoria que le permita volver a los Qualifiers, alcanzar el triunfo 100 y escribir una nueva página de la Copa Davis en Neuquén.

El análisis de Nicolás Arano