Neuquén escribió una página dorada en la historia del deporte adaptado. En la ciudad chilena de Valdivia, la delegación provincial tuvo una participación extraordinaria en la sexta edición de los Juegos Binacionales de la ParaAraucanía y consiguió un logro histórico: se consagró campeona por primera vez desde la creación de la competencia.

El resultado habla por sí solo. Los representantes neuquinos cosecharon un total de 74 medallas, distribuidas en 52 de oro, 14 de plata y 8 de bronce, una producción que les permitió quedarse con el primer lugar de la clasificación general. La Pampa finalizó en la segunda posición, mientras que Río Negro completó el podio.

Detrás de cada presea hubo esfuerzo, preparación y deportistas que llevaron la bandera de Neuquén a lo más alto. En las disciplinas de atletismo y natación, los representantes provinciales demostraron su nivel competitivo y fueron protagonistas durante las jornadas de actividad en territorio chileno.

Una cosecha dorada en natación y atletismo

La jornada de cierre volvió a tener a Neuquén como protagonista, con nuevas conquistas en ambas disciplinas. En natación, Luján Navarrete y Pedro Marquina se quedaron con el oro en los 50 metros mariposa. También alcanzaron el primer puesto Ángeles Atala, Lautaro Maldonado y Martín Alias en esa misma prueba.

A la cosecha dorada se sumó Julieta De la Vega, quien consiguió el primer lugar en los 100 metros espalda. Por su parte, Axel Gómez obtuvo la medalla de plata en los 50 metros mariposa, mientras que Renata Cela Odone se llevó el bronce en los 25 metros espalda.

El atletismo también aportó una importante cantidad de preseas. Guadalupe Soto se consagró en los 200 metros, clase 33; Rocío Barros hizo lo propio en clase 37; Julissa Pineda se quedó con el primer puesto en la categoría de sordos e hipoacúsicos 15; Héctor Rincón ganó en clase 34 y Mateo Sepúlveda obtuvo el oro en la categoría de ciegos y disminuidos visuales 12.

Además, Sofía Aguirre Quintulén, Gustavo Nahuelquín, Lautaro Tracana y Agustín Braian Silva conquistaron medallas doradas en lanzamiento de jabalina, cada uno en su respectiva clase.

En cuanto a las restantes posiciones del podio, Natalia Pérez Guarino consiguió la medalla de plata en los 800 metros, clase 20. Sonia Rikemberg sumó un bronce en los 200 metros, categoría de ciegos y disminuidos visuales 12, mientras que Juan Cruz Quinteros también alcanzó el tercer puesto en lanzamiento de jabalina, categoría de sordos e hipoacúsicos 15.

Un título que marca un antes y un después

El primer puesto en Valdivia representa mucho más que una ubicación en el medallero. Es la primera vez que Neuquén consigue quedarse con el título general de los Juegos Binacionales de la ParaAraucanía, una competencia que reúne a deportistas de distintas provincias patagónicas y regiones de Chile.

Con 74 medallas y una delegación que dejó su marca en cada jornada, los atletas neuquinos regresan con un reconocimiento histórico para el deporte provincial. Una conquista que pone en primer plano el talento, la dedicación y el trabajo de quienes representaron a Neuquén y llevaron sus colores hasta lo más alto del podio.