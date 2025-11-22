En una definición apasionante que se definió con la realización de las competencias de las últimas disciplinas, Rio Negro se coronó campeón de la cuarta edición de los Juegos Para Araucanía 2025 que se llevaron a cabo en Punta Arenas, la capital de la región de Magallanes, Chile.

La delegación rionegrina se consagró como el gran campeón del certamen, al sumar un total de 78 medallas: 46 de oro, 22 de plata y 8 de bronce, liderando el medallero.

Participaron representantes de varias regiones. Por Argentina, compitieron atletas de Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén y Chubut. Por Chile, las delegaciones fueron de Ñuble, Magallanes, Aysén, Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En la edición anterior, Río Negro también tuvo un destacado desempeño, se consagró subcampeón en los Juegos que se realizaron en Santa Rosa, La Pampa, con 63 medallas (46 de oro, 13 de plata y 4 de bronce). En aquel entonces, el primer puesto quedó en manos de Santa Cruz.

Definición

Hasta casi el final de la última jornada, hubo incertidumbre, cuando Río Negro superó por muy poco a La Pampa, llevándose el primer lugar con 78 medallas, de las cuales 46 de oro, 22 de plata y ocho de bronce.

Los y las pampeanas ocuparon el segundo puesto, con 65 medallas, 45 de oro, 15 de plata y 5 de bronce, y tercero fueron los chilenos de Bío Bío con 66, 44 de oro, 15 de plata y siete de bronce.

En tanto, cuarto fue Chubut con 68 preseas (43-16-9), quinto Santa Cruz con 58 (41-13-4), sexto Neuquén con 68 (39-22-7), séptimo Araucanía con 40 (34-2-4), octavo Tierra del Fuego 65 (30-21-14), noveno Magallanes con 42 (18-18-6), décimo Los Lagos con 26 (15 oro-11 plata), undécimo Los Ríos con 30 (12-13-5), decimosegundo Ñuble con 26 (9-9-8) y decimotercero Aysén con 12 (8-2-2).