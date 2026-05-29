El ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes, llevará adelante un torneo provincial de fútbol 8 femenino como parte del programa “Más Mujeres en el Deporte”. La iniciativa se desarrollará entre mayo y junio en seis localidades neuquinas y está destinada a jugadoras mayores de 16 años.

Un torneo provincial de fútbol femenino

La propuesta busca promover la práctica deportiva, generar espacios de participación e integración y continuar fortaleciendo el desarrollo del deporte femenino en todo el territorio provincial.

Ya se realizaron encuentros en Plottier y Senillosa, con una importante participación de equipos y jugadoras, y está previsto continuar desarrollando este tipo de torneos en todas las regiones de la provincia.

El cronograma comenzará este sábado 30 de mayo en Picún Leufú y continuará el 31 de mayo en San Patricio del Chañar. Luego, el torneo llegará a Las Ovejas el 6 de junio, Bajada del Agrio el 13 de junio, Aluminé el 20 de junio y Villa La Angostura el 27 de junio. Las jornadas se desarrollarán de 9 a 18 en los estadios municipales de cada localidad, mientras que en Villa La Angostura la actividad tendrá lugar en el CEF Nº7.

Las inscripciones se realizarán por equipo y permanecerán abiertas hasta pocos días antes de cada encuentro. La actividad será libre y gratuita y forma parte de las políticas públicas impulsadas por el gobierno provincial para ampliar el acceso al deporte, promover la participación de mujeres y diversidades y fortalecer los espacios de encuentro e inclusión en todo el territorio neuquino.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 294 4388220 o inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/Thw1WFXhbNbKzwTY6.