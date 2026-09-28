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Deportes neuquén

Neuquén participará de los Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores en San Juan

La delegación está integrada por 71 personas y representará a la provincia en las once disciplinas de la competencia. La clasificación se obtuvo a través de los Juegos Regionales Neuquinos

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 28 de septiembre de 2026 a las 12:26
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Neuquén participará en Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores 2026

La Provincia del Neuquén participará de los Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores, que se desarrollarán en la provincia de San Juan desde este lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre. La delegación neuquina está integrada por 71 personas, entre deportistas, técnicos, coordinadores, equipos de logística y profesionales de la salud.

Neuquén tendrá presencia en las once disciplinas que forman parte de esta edición de los Juegos Nacionales: ajedrez, circuito de habilidades motrices, natación, newcom, orientación, pádel, sapo, tejo, tenis, tenis de mesa y truco. La delegación partió este domingo desde el Aeropuerto de Neuquén capital.

La clasificación de los representantes neuquinos se concretó a través de las distintas instancias de los Juegos Regionales Neuquinos – Modalidad Adultos Mayores 2026, desarrolladas en diferentes localidades de la provincia. Los campeones de cada disciplina obtuvieron el derecho a representar a Neuquén en la competencia nacional. La excepción fue el newcom, cuyo equipo se conformó a partir de un selectivo federal.

La participación provincial se desarrolla en el marco de las políticas impulsadas por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes, que promueven el acceso a la actividad física, la recreación, la participación y el encuentro de las personas mayores en todo el territorio neuquino.

Las actividades oficiales comenzarán este lunes con las acreditaciones de las delegaciones, en tanto que a las 18 se realizará el acto de apertura de los Juegos Nacionales, dando inicio formal a la competencia. El cronograma deportivo se extenderá hasta el viernes 2 de octubre.

La participación de Neuquén en esta instancia nacional representa la culminación de un proceso deportivo y recreativo desarrollado en distintas localidades de la provincia, fortaleciendo espacios de participación, inclusión y encuentro, y promoviendo el envejecimiento activo de las personas mayores.

De esta manera, Neuquén estará presente en San Juan con una delegación de deportistas provenientes de diferentes puntos del territorio provincial y que representarán a la provincia en las once disciplinas de los Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores 2026.

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