La Provincia del Neuquén participará de los Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores, que se desarrollarán en la provincia de San Juan desde este lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre. La delegación neuquina está integrada por 71 personas, entre deportistas, técnicos, coordinadores, equipos de logística y profesionales de la salud.

Neuquén tendrá presencia en las once disciplinas que forman parte de esta edición de los Juegos Nacionales: ajedrez, circuito de habilidades motrices, natación, newcom, orientación, pádel, sapo, tejo, tenis, tenis de mesa y truco. La delegación partió este domingo desde el Aeropuerto de Neuquén capital.

La clasificación de los representantes neuquinos se concretó a través de las distintas instancias de los Juegos Regionales Neuquinos – Modalidad Adultos Mayores 2026, desarrolladas en diferentes localidades de la provincia. Los campeones de cada disciplina obtuvieron el derecho a representar a Neuquén en la competencia nacional. La excepción fue el newcom, cuyo equipo se conformó a partir de un selectivo federal.

La participación provincial se desarrolla en el marco de las políticas impulsadas por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes, que promueven el acceso a la actividad física, la recreación, la participación y el encuentro de las personas mayores en todo el territorio neuquino.

Las actividades oficiales comenzarán este lunes con las acreditaciones de las delegaciones, en tanto que a las 18 se realizará el acto de apertura de los Juegos Nacionales, dando inicio formal a la competencia. El cronograma deportivo se extenderá hasta el viernes 2 de octubre.

La participación de Neuquén en esta instancia nacional representa la culminación de un proceso deportivo y recreativo desarrollado en distintas localidades de la provincia, fortaleciendo espacios de participación, inclusión y encuentro, y promoviendo el envejecimiento activo de las personas mayores.

De esta manera, Neuquén estará presente en San Juan con una delegación de deportistas provenientes de diferentes puntos del territorio provincial y que representarán a la provincia en las once disciplinas de los Juegos Nacionales Evita para Personas Mayores 2026.