El neuquino Nicolás Jara Lozano se adjudicó el Torneo Abierto de Primera de tenis disputado este pasado fin de semana en el Centro Empleados de Comercio de La Pampa, en Santa Rosa, y sumó un nuevo título a su carrera. En la final venció a Valentín Guadagno, de 20 años y 1274 del ranking ATP, por 6-4 y 6-3.

El certamen fue organizado por MB Tenis y repartió cinco millones de pesos en premios. Para llegar al partido decisivo, el "Colo" tuvo que superar por la mañana del domingo a Tomás Zimmermann por 4-6, 6-4 y 6-0.

La final fue ante un rival 19 años menor, pero Jara Lozano volvió a mostrar un buen nivel para quedarse con el partido en dos sets.

No es la primera vez que el exprimentado Jara Lozano festeja en este certamen. Ya había sido campeón en 2023 y volvió a quedarse con el título a pocos días de cumplir 40 años. Ahora, el neuquino ya tiene nuevo desafío. El domingo viajará a Córdoba para disputar un UTR.

"Viejo es el viento y aún sigue soplando" es un famoso dicho popular que significa que la experiencia, la vitalidad y la fuerza del espíritu se mantienen activas a pesar de los años. Le cabe y de sobremanera, a este presente del neuquino.