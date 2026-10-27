La Provincia del Neuquén, a través del Observatorio de Deporte, Actividad Física y Cultura (ODAFyC) del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, participó de la III Jornada del Observatorio Argentino de Lucha contra el Sedentarismo, realizada en la Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza.

El encuentro reunió a investigadores, profesionales, académicos y representantes de distintas provincias del país, con el propósito de intercambiar conocimientos, presentar investigaciones y fortalecer las estrategias de promoción de la actividad física y prevención del sedentarismo.

En representación del ministerio provincial participó el director general del Observatorio de Deporte, Actividad Física y Cultura, Mg. Mauro Santander, quien presentó la conferencia titulada “Resistencia cardiorrespiratoria en escolares de la provincia del Neuquén: zona saludable y tendencias recientes”.

Santander explicó que “la exposición nos permitió compartir los resultados de las investigaciones desarrolladas en la provincia sobre la condición física de niños, niñas y adolescentes, particularmente en relación con la resistencia cardiorrespiratoria, considerada un importante indicador de salud durante las etapas de crecimiento y desarrollo”. Sostuvo que: “Estos estudios forman parte del trabajo sostenido que desarrolla el Observatorio provincial para generar información científica que contribuya a comprender la situación de la población escolar y aportar evidencia para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas vinculadas con la actividad física, el deporte y la salud.

El funcionario también participó del espacio de intercambio denominado “Consenso de actividad física y lucha contra el sedentarismo en preadolescentes”, junto con especialistas de diferentes instituciones, con el objetivo de avanzar en criterios y recomendaciones que contribuyan a promover estilos de vida activos desde edades tempranas.

El director general del Observatorio de Deporte, Actividad Física y Cultura, Mg. Mauro Santander

Neuquén fortalece su participación en espacios nacionales

La presencia del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura en esta jornada representa una oportunidad para fortalecer la articulación entre organismos provinciales, instituciones académicas y espacios nacionales dedicados al estudio de la actividad física y el sedentarismo.

A través del ODAFyC, la provincia viene desarrollando investigaciones y relevamientos que permiten contar con información sobre la condición física, la participación deportiva y las oportunidades de acceso a la actividad física de la población neuquina.

La participación en este tipo de encuentros permite compartir las experiencias desarrolladas en Neuquén, conocer investigaciones de otras jurisdicciones y promover el trabajo colaborativo para abordar los desafíos que representan el sedentarismo y la insuficiente actividad física.

Información científica para fortalecer las políticas públicas

El Observatorio de Deporte, Actividad Física y Cultura tiene entre sus principales objetivos producir, sistematizar y difundir información que contribuya a la toma de decisiones en materia de deporte, actividad física y cultura.

Su participación en ámbitos científicos y académicos nacionales reafirma la importancia de vincular la investigación con la gestión pública, transformando los resultados de los estudios en herramientas que permitan orientar intervenciones y mejorar las oportunidades de participación de la población.