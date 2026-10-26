San Martín de los Andes se alista para recibir una propuesta deportiva de alcance internacional. Del 18 al 22 de enero, el Valencia CF llegará por primera vez a la ciudad con su campus internacional de fútbol, una iniciativa que permitirá a niños y adolescentes de la región vivir una experiencia de formación vinculada a uno de los clubes históricos del fútbol español.

La llegada de una institución de la trayectoria del Valencia representa una noticia importante para la ciudad y para toda la región cordillerana. No se trata solamente de una actividad futbolística de verano, sino también de una oportunidad para acercar a jóvenes deportistas a experiencias de formación internacional y posicionar a la ciudad como sede de acontecimientos deportivos de relevancia.

Cinco días de entrenamiento con la metodología valencianista

El campus estará destinado a chicos y chicas de entre 5 y 16 años, que durante cinco jornadas podrán entrenar bajo la conducción de técnicos de la Academia del Valencia CF. La propuesta contempla la aplicación de la metodología de trabajo del club español, con entrenamientos orientados al aprendizaje, el desarrollo de habilidades futbolísticas y la incorporación de conceptos propios de su sistema de formación.

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es que algunos participantes podrán ser seleccionados para viajar a España y entrenar en la Ciudad Deportiva de la institución ibérica una posibilidad que abre una puerta a una experiencia deportiva internacional.

De esta manera, el campus no solo apunta a brindar herramientas futbolísticas, sino también a generar una experiencia formativa que puede dejar una huella en los jóvenes que participen.

Valencia CF llega a San Martín de los Andes con su campus internacional

Un acontecimiento que trasciende lo deportivo

La elección de San Martín de los Andes como sede de un campus de estas características representa una oportunidad para la comunidad local y las localidades cercanas. La posibilidad de recibir una propuesta vinculada a una institución europea con una extensa trayectoria contribuye a diversificar la agenda deportiva de verano y puede generar movimiento para distintos sectores de la economía local, especialmente si convoca a participantes y familias de otras ciudades.

Alojamiento, gastronomía, transporte y servicios turísticos son algunas de las actividades que podrían beneficiarse de la llegada de visitantes, aunque el impacto dependerá de la cantidad de inscriptos y de sus acompañantes. Además, la iniciativa permite fortalecer el vínculo entre el deporte, el turismo y la formación de jóvenes, tres ámbitos en los que San Martín de los Andes tiene condiciones para desarrollar propuestas de alcance regional.

Para los clubes y las escuelas de fútbol de la zona, la presencia de entrenadores vinculados a la Academia valencianista también puede despertar un interés especial por conocer otras formas de trabajo y entrenamiento.

Inscripciones abiertas

El campus se desarrollará del 18 al 22 de enero en San Martín de los Andes y estará destinado a participantes de entre 5 y 16 años.

Las inscripciones se encuentran abiertas a través del sitio oficial de los campus internacionales del club:

Sitio de inscripción: vcfinternationalcamps.com/sanmartindelosandes/

Consultas por WhatsApp: +34 633 356 751.

La llegada del Valencia CF abre así una nueva posibilidad para el deporte regional y coloca a San Martín de los Andes en el mapa de las experiencias internacionales de formación futbolística. Para los chicos y chicas que sueñan con crecer dentro de una cancha, serán cinco días de aprendizaje, desafíos y contacto con una institución que forma parte de la historia grande del fútbol europeo.