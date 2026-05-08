Con tres jornadas marcadas con pronóstico de lluvia, se corre en Mar del Plata, el torneo Federativo de selecciones de Patín Carrera, competencia donde Neuquén dice presente con más de 40 corredores.

Serán un total de Serán 12 los seleccionados que competirán, tanto federados como intermedia. Correrán tanto en velocidad como en fondo en categorías: Mayores, Juveniles, Cuarta, Quinta, Sexta, Promocional, master, y mayores- juvenil en intermedia.

“tenemos muy buenas expectativa, el año pasado quedamos terceros en un año de transición y este año estamos mejor posicionados en diferentes categorías para poder pelear por el oro” dijo Marina Baca Cau, entrenadora del seleccionado en dialogo en Grito Sagrado.

En mayores, el equipo es altamente competitivo, con patinadores como Benjamin Gader, Franco Carrasco; ambos seleccionados argentino, sumando a Lucía Monje, también corredora de Argentina, y que este año tendrán los juegos Odesur, más el campeonato mundial.

Neuquén ganó de forma consecutiva el Argentino desde del 2017 hasta el 2024. Ahora buscará recuperar la corona en estadio mundialista de “La Feliz”

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