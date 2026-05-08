¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Deportes

Con Neuquén en pista, inicia el Federativo de Patín Carrera

En Mar del Plata, se corre este fin de semana la competencia nacional donde los mejores patinadores del país dicen presente representando a sus provincias.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 11:42
PUBLICIDAD
Carrasco debuta en mayores, donde buscará sumar para Neuquén

Con tres jornadas marcadas con pronóstico de lluvia, se corre en Mar del Plata, el torneo Federativo de selecciones de Patín Carrera, competencia donde Neuquén dice presente con más de 40 corredores.

Serán un total de Serán 12 los seleccionados que competirán, tanto federados como intermedia. Correrán tanto en velocidad como en fondo en categorías: Mayores, Juveniles, Cuarta, Quinta, Sexta, Promocional, master, y mayores- juvenil en intermedia.

“tenemos muy buenas expectativa, el año pasado quedamos terceros en un año de transición y este año estamos mejor posicionados en diferentes categorías para poder pelear por el oro” dijo Marina Baca Cau, entrenadora del seleccionado en dialogo en Grito Sagrado.

En mayores, el equipo es altamente competitivo, con patinadores como Benjamin Gader, Franco Carrasco; ambos seleccionados argentino, sumando a Lucía Monje, también corredora de Argentina, y que este año tendrán los juegos Odesur, más el campeonato mundial.

Neuquén ganó de forma consecutiva el Argentino desde del 2017 hasta el 2024. Ahora buscará recuperar la corona en estadio mundialista de “La Feliz”

Nota completa en Grito Sagrado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD