La primera fecha de la Liga Nacional de patín carrera tuvo por escenario este fin de semana pasado al patinódromo de la Ciudad Deportiva de Neuquén capital y dejó un saldo muy positivo para los locales. Alta Barda se quedó con la clasificación general y tuvo en Benjamín Gader a su figura descollante. El integrante de la Selección Argentina tuvo tres jornadas de notable performance, con victorias en el arranque y el cierre de la competencia, que reunió a los 28 mejores equipos del país.

Pese a la lluvia que azotó el fin de semana en la región, la categoría mayores cumplieron con sus últimas pruebas y ahí Gader cerró el círculo perfecto, con una victoria sobre la raya, ante otro mundialista, Ken Kuwada, en la prueba de las tres vueltas al circuito. Así completó una Liga perfecta, porque en la jornada de apertura había ganado los 15.000 metros por eliminación. En esa carrera, le sacó tres vueltas a su escolta.

Gader, como siempre, tuvo a los rendidores socios de su club, que también subieron al podio, como Lucía Monje, Josefina y Francisco Reyes Petrelli, Carlos Toro Espejo, Benjamín Caffaro y su hermano Mateo, que se destacó en cuarta. Otro de los estelares del torneo fue Juan Cruz Roldán, de Leones del Sur, equipo que ratificó su crecimiento. Los otros equipos de Neuquén que aportaron podio fueron San Lorenzo y la Escuela Municipal de Plottier.

Alta Barda totalizó 5.695 puntos y en una ajustada definición dejó en el camino a CERMÚN de José C. Paz, que alcanzó los 5.421 unidades. Sin embargo, los del conurbano bonaerense se quedaron con el medallero, con un total de 28 (8 oros, 10 platas y 10 bronces). El Albiverde llegó hasta 25, con 8, 8 y 9. Tercero terminó Malvinas de Rosario (16, con 6 oros), cuarto Villa Urquiza de Rosario (16, 6) y Once Unidos de Mar del Plata (14, 4).

En máster e intermedia, el podio fue todo regional, con Alta Barda cómodo en lo más alto con 1.714 puntos, y muy buenas producciones de la Escuela Municipal de Plottier (759), y San Lorenzo (604). Concordia entró cuarto con 474 y Leones del Sur completó el top 5 con 434.

Los 25 podios neuquinos

Primera (fondo): Benjamín Gader (Alta Barda), primero; Lucía Monje (Alta Barda), segunda; Josefina Reyes Petrelli (Alta Barda), tercera

Primera (velocidad): Lucía Monje (Alta Barda), segunda; Benjamín Gader (Alta Barda), segundo; Francisco Reyes Petrelli (Alta Barda), tercero

Juveniles (fondo): Juan Cruz Roldán (Leones del Sur), segundo; Carlos Toro Espejo (Alta Barda), tercero

Juveniles (velocidad): Juan Cruz Roldán (Leones del Sur), primero

Cuarta: Benjamín Caffaro (Alta Barda), segundo; Leia Carrasco (Leones del Sur), tercera

Quinta: Mateo Gader (Alta Barda), primero; Giovanni Villegas (Leones del Sur), tercero

Sexta: Eva Quiroga (San Lorenzo), segunda

Promocional: Olivia Saldías (San Lorenzo), primera; Sebastián Buñanek (Alta Barda), tercero

Máster + 35: Lucas Payllalef (Alta Barda), primero; Maximiliano Del Castillo (Leones del Sur), segundo; Florentino Guerrero (San Lorenzo), tercero

Mayores intermedia: Karen Citón (Alta Barda), primera; Dariana Salas (Alta Barda), segunda

Máster +35: Marina Baca Cau (Alta Barda), primera; Claudia Jara Arcos (Alta Barda), tercera

Juveniles intermedia: Malvina Yokubka (Escuela Municipal de Plottier, tercera; Axel Arévalo (Escuela Municipal de Plottier), tercero